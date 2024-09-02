Monday, 02 September 2024 09:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غضب عارم في كيان الاحتلال على نتنياهو بعد العثور على جثث 6 أسرى

9/2/2024 12:10:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - أشعلت جثث الأسرى الستة، التي انتشلها جيش الاحتلال كما يدعي من نفق في قطاع غزة، الخلاف داخل الكيان المُحتل، في ظل اتساع رقعة التظاهرات والدعوات للإضراب العام ضد حكومة "بنيامين نتنياهو" وتكذيب ادعاءاتها بتسبب حركة "حماس" بقتلهم، بينما تواصل الحرب وتُعطل "صفقة" تبادل الأسرى.
وخلال ساعات عصر الأحد تجمع متظاهرون من الكيان المحتل أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة تنديدا بما يصفونه بتخلي الحكومة عن الأسرى.
كما أعلنت بلدية تل أبيب الإضراب اليوم الاثنين تضامنا مع المحتجزين وعائلاتهم، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية.
ونقلت القناة عن رئيس نقابة العمال في الكيان إعلانه الإضراب اليوم في المرافق العمالية والاقتصادية.
وتوعد المتطرف بتسلئيل سموتريتش بصفته وزير المالية بحكومة نتنياهو بمعاقبة المعتصمين غدا بحسم يوم من رواتبهم، مدعيا أن الإضراب غير قانوني.
وفي حين يدخل عدوان الاحتلال في جنين بالضفة الغربية يومه الخامس، وسط الحصار والدمار والتنكيل بالفلسطينيين.
ولم تجد ادعاءات "نتنياهو" أي صدى في الكيان المحتل عند اتهامه "حماس" بقتل أسرى الاحتلال، وهو الأمر الذي نفت الحركة صحته، بل جُوبه بانتقادات واسعة تطال حرصه على منصبه السياسي أكثر من حياة الأسرى، وسط دعوات لتظاهرات واسعة لحين إبرام صفقة لتبادل الأسرى.
ودعا ما يسمى زعيم المعارضة بالكيان المُحتل، "يائير لبيد"، الذي تولى رئاسة الحكومة سابقاً، إلى إضراب لإغلاق الاقتصاد من أجل الضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المتبقين في قطاع غزة، داعياً اتحاد العمال الصهيوني الرئيسي والشركات والبلديات المشاركة في الإضراب.
وبالتزامن، تنظم المظاهرات والاحتجاجات في العديد من المواقع بالكيان الصهيوني ضد "نتنياهو"، والدعوة للعصيان المدني، فيما تتصاعد الانتقادات له، من قبل "المعارضة" وعائلات الأسرى، متهمين إياه بالتخلي عن الأسرى وتركهم للموت بالقطاع، عبر وضع شروط تعجيزية تحول دون إبرام اتفاق مع "حماس" لوقف الحرب، بما يتضمن صفقة لتبادل الأسرى.
وقد أجج غضب الداخل الإسرائيلي أكثر ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن ثلاثة من الأسرى الستة الذين تم استعادة جثثهم من غزة، كانوا ضمن قائمة المرحلة الاولى التي وافقت "حماس" عليها، حيث "ظهروا في القوائم التي تم تسليمها في بداية شهر تموز (يوليو) الماضي، وكان من الممكن إعادتهم أحياء"، بحسب قولها.
وقالت الصحيفة نفسها، إن جيش الاحتلال عثر على جثث الأسرى الستة في رفح، جنوبي قطاع غزة، خلال تمشيط اعتيادي وليس بعد معلومات استخباراتية مسبقة.
إلا أن "نتنياهو" سعى لتبرئة نفسه وتعهد بجعل حماس "تدفع الثمن"، زاعماً بأن "من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقاً" حول هدنة في قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن متظاهرين أغلقوا أمس تقاطع معهد وايزمان في رحوفوت قرب تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل.
وطالبت "هيئة عائلات المختطفين" نقابة العمال والمؤسسات بالإضراب والتظاهر وشل الحركة في الكيان أمس، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن على المجلس الوزاري الأمني أن يجتمع فورا ويتراجع عن القرار الذي اتخذه يوم الخميس الماضي.
واندلعت مواجهة حادة واشتباكا غير مسبوق بين غالانت ونتنياهو يوم الخميس الماضي بعد مناقشة الكابينت إبقاء السيطرة على محور فيلاديفيا بغزة ومعارضة غالانت الشديدة لهذا القرار كونه يعيق التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى.
وتعليقا على استعادة جثث الأسرى قال غالانت أمس "لقد فات الأوان بالنسبة للمحتجزين الذين قتلوا ويجب إعادة المختطفين الباقين في الأسر".
من جهته، دعا زعيم معسكر الدولة بيني غانتس من وصفهم بالجمهور للخروج إلى الشارع "فالوقت حان لاستبدال حكومة الفشل المطلق"، في إشارة لحكومة نتنياهو.
وقال غانتس إن نتنياهو "خائف ومتردد ويلعب على الوقت لاعتبارات سياسية بدلا من إنقاذ المختطفين".
وأكد أن على نتنياهو "حماية المحتجزين لا ائتلافه الذي يسيطر عليه المتطرفون"، مضيفا أن "المختطفين يموتون ويتم إجلاء أطفال الشمال والمجتمع الإسرائيلي ينهار"، وفق تعبيره.
بينما أكد الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، "بتسلئيل سموتريتش"، بأن جيش الاحتلال سيواصل ضرب حماس حتى تدميرها بالكامل وإعادة أسراهم من غزة.
بدوره، حمل عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، الاحتلال والولايات المتحدة، المسؤولية عن وفاة الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.
وقال الرشق، في تصريح له أمس، إن من يتحمل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصر على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والإدارة الأميركية بسبب انحيازها ودعمها وشراكتها في هذا العدوان".
وأضاف إن الأسرى قتلوا بالقصف الصهيوني، وعلى الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، إن كان حريصاً على حياتهم أن يوقف دعمه للاحتلال، والضغط عليه لإنهاء عدوانه فوراً".
وحمل الرشق، الإدارة الأميركية مسؤولية الجرائم اليومية وحرب الإبادة في قطاع غزَة، التي بلغت حتى الآن أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطيني، 69 ٪ منهم أطفال ونساء.
وأكد حرص حركته على حياة الأسرى لديها أكثر من "بايدن" نفسه، "لهذا وافقت على مقترحه وعلى قرار مجلس الأمن، بينما رفضهما "نتنياهو"، وساق شروطه الهادفة لتعطيل التوصل لاتفاق، حفاظاً على سلطته".
يأتي ذلك على وقع عملية فلسطينية جديدة في الخليل أدت إلى مقتل 3 جنود من قوات الاحتلال، وسط مباركة الفصائل الفلسطينية لها بوصفها رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت المقاومة مواصلة طريقها النضالي ضد العدو الصهيوني، ورفض الاحتلال والظلم والعدوان، حتى تحرير فلسطين والمقدسات وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير".
فيما دعت حركة "حماس" إلى "استنفار كل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية لإشعال النار في وجه الاحتلال وقطع طرق المستوطنين بكل السبل"، والذين يواصلون ارتكاب المجازر في حق أهالي قطاع غزة الصامد وفي مختلف أنحاء الضفة الغربية".
وقد أعلنت قوات الاحتلال الاستنفار الأمني إثر عملية إطلاق النار، ودفعت بقوات كبيرة إلى المنطقة ونصبت الحواجز، كما اقتحمت بلدة إذنا شمال غرب الخليل، وفرض طوقاً أمنياً عليها.

MENAFN02092024000072011014ID1108624981

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث