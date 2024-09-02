غضب عارم في كيان الاحتلال على نتنياهو بعد العثور على جثث 6 أسرى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان - أشعلت جثث الأسرى الستة، التي انتشلها جيش الاحتلال كما يدعي من نفق في قطاع غزة، الخلاف داخل الكيان المُحتل، في ظل اتساع رقعة التظاهرات والدعوات للإضراب العام ضد حكومة "بنيامين نتنياهو" وتكذيب ادعاءاتها بتسبب حركة "حماس" بقتلهم، بينما تواصل الحرب وتُعطل "صفقة" تبادل الأسرى.
وخلال ساعات عصر الأحد تجمع متظاهرون من الكيان المحتل أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
في القدس المحتلة تنديدا بما يصفونه بتخلي الحكومة عن الأسرى.
كما أعلنت بلدية تل أبيب الإضراب اليوم الاثنين تضامنا مع المحتجزين وعائلاتهم، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية.
ونقلت القناة عن رئيس نقابة العمال في الكيان إعلانه الإضراب اليوم في المرافق العمالية والاقتصادية.
وتوعد المتطرف بتسلئيل سموتريتش بصفته وزير المالية بحكومة نتنياهو بمعاقبة المعتصمين غدا بحسم يوم من رواتبهم، مدعيا أن الإضراب غير قانوني.
وفي حين يدخل عدوان الاحتلال في جنين بالضفة الغربية يومه الخامس، وسط الحصار والدمار والتنكيل بالفلسطينيين.
ولم تجد ادعاءات "نتنياهو" أي صدى في الكيان المحتل عند اتهامه "حماس" بقتل أسرى الاحتلال، وهو الأمر الذي نفت الحركة صحته، بل جُوبه بانتقادات واسعة تطال حرصه على منصبه السياسي أكثر من حياة الأسرى، وسط دعوات لتظاهرات واسعة لحين إبرام صفقة لتبادل الأسرى.
ودعا ما يسمى زعيم المعارضة بالكيان المُحتل، "يائير لبيد"، الذي تولى رئاسة الحكومة سابقاً، إلى إضراب لإغلاق الاقتصاد من أجل الضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المتبقين في قطاع غزة، داعياً اتحاد العمال الصهيوني الرئيسي والشركات والبلديات المشاركة في الإضراب.
وبالتزامن، تنظم المظاهرات والاحتجاجات في العديد من المواقع بالكيان الصهيوني ضد "نتنياهو"، والدعوة للعصيان المدني، فيما تتصاعد الانتقادات له، من قبل "المعارضة" وعائلات الأسرى، متهمين إياه بالتخلي عن الأسرى وتركهم للموت بالقطاع، عبر وضع شروط تعجيزية تحول دون إبرام اتفاق مع "حماس" لوقف الحرب، بما يتضمن صفقة لتبادل الأسرى.
وقد أجج غضب الداخل الإسرائيلي أكثر ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن ثلاثة من الأسرى الستة الذين تم استعادة جثثهم من غزة، كانوا ضمن قائمة المرحلة الاولى التي وافقت "حماس" عليها، حيث "ظهروا في القوائم التي تم تسليمها في بداية شهر تموز (يوليو) الماضي، وكان من الممكن إعادتهم أحياء"، بحسب قولها.
وقالت الصحيفة نفسها، إن جيش الاحتلال عثر على جثث الأسرى الستة في رفح، جنوبي قطاع غزة، خلال تمشيط اعتيادي وليس بعد معلومات استخباراتية مسبقة.
إلا أن "نتنياهو" سعى لتبرئة نفسه وتعهد بجعل حماس "تدفع الثمن"، زاعماً بأن "من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقاً" حول هدنة في قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن متظاهرين أغلقوا أمس تقاطع معهد وايزمان في رحوفوت قرب تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل.
وطالبت "هيئة عائلات المختطفين" نقابة العمال والمؤسسات بالإضراب والتظاهر وشل الحركة في الكيان أمس، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن على المجلس الوزاري الأمني أن يجتمع فورا ويتراجع عن القرار الذي اتخذه يوم الخميس الماضي.
واندلعت مواجهة حادة واشتباكا غير مسبوق بين غالانت ونتنياهو يوم الخميس الماضي بعد مناقشة الكابينت إبقاء السيطرة على محور فيلاديفيا بغزة ومعارضة غالانت الشديدة لهذا القرار كونه يعيق التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى.
وتعليقا على استعادة جثث الأسرى قال غالانت أمس "لقد فات الأوان بالنسبة للمحتجزين الذين قتلوا ويجب إعادة المختطفين الباقين في الأسر".
من جهته، دعا زعيم معسكر الدولة بيني غانتس من وصفهم بالجمهور للخروج إلى الشارع "فالوقت حان لاستبدال حكومة الفشل المطلق"، في إشارة لحكومة نتنياهو.
وقال غانتس إن نتنياهو "خائف ومتردد ويلعب على الوقت لاعتبارات سياسية بدلا من إنقاذ المختطفين".
وأكد أن على نتنياهو "حماية المحتجزين لا ائتلافه الذي يسيطر عليه المتطرفون"، مضيفا أن "المختطفين يموتون ويتم إجلاء أطفال الشمال والمجتمع الإسرائيلي ينهار"، وفق تعبيره.
بينما أكد الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، "بتسلئيل سموتريتش"، بأن جيش الاحتلال سيواصل ضرب حماس حتى تدميرها بالكامل وإعادة أسراهم من غزة.
بدوره، حمل عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، الاحتلال والولايات المتحدة، المسؤولية عن وفاة الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.
وقال الرشق، في تصريح له أمس، إن من يتحمل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصر على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والإدارة الأميركية بسبب انحيازها ودعمها وشراكتها في هذا العدوان".
وأضاف إن الأسرى قتلوا بالقصف الصهيوني، وعلى الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، إن كان حريصاً على حياتهم أن يوقف دعمه للاحتلال، والضغط عليه لإنهاء عدوانه فوراً".
وحمل الرشق، الإدارة الأميركية مسؤولية الجرائم اليومية وحرب الإبادة في قطاع غزَة، التي بلغت حتى الآن أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطيني، 69 ٪ منهم أطفال ونساء.
وأكد حرص حركته على حياة الأسرى لديها أكثر من "بايدن" نفسه، "لهذا وافقت على مقترحه وعلى قرار مجلس الأمن، بينما رفضهما "نتنياهو"، وساق شروطه الهادفة لتعطيل التوصل لاتفاق، حفاظاً على سلطته".
يأتي ذلك على وقع عملية فلسطينية جديدة في الخليل أدت إلى مقتل 3 جنود من قوات الاحتلال، وسط مباركة الفصائل الفلسطينية لها بوصفها رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت المقاومة مواصلة طريقها النضالي ضد العدو الصهيوني، ورفض الاحتلال والظلم والعدوان، حتى تحرير فلسطين والمقدسات وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير".
فيما دعت حركة "حماس" إلى "استنفار كل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية لإشعال النار في وجه الاحتلال وقطع طرق المستوطنين بكل السبل"، والذين يواصلون ارتكاب المجازر في حق أهالي قطاع غزة الصامد وفي مختلف أنحاء الضفة الغربية".
وقد أعلنت قوات الاحتلال الاستنفار الأمني إثر عملية إطلاق النار، ودفعت بقوات كبيرة إلى المنطقة ونصبت الحواجز، كما اقتحمت بلدة إذنا شمال غرب الخليل، وفرض طوقاً أمنياً عليها.
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