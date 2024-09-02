اشتباكات عنيفة بين مقاومين والاحتلال في جنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح
العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)-، مساء الأحد، إنها أوقعت قوة إسرائيلية
راجلة بكمين في حارة الدمج بمخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد تقدم
تلك القوة صوب منزل بداخله مقاومون.
وأوضحت القسام أنها استهدفت أفراد القوة في
حارة الدمج بعبوة ناسفة واشتبكت معهم وأوقعتهم "قتلى وجرحى"، ورصدت
مروحيات إجلاء.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي من جانبه، إنه
قصف مجموعة من المسلحين الفلسطينيين ألقوا عبوات ناسفة في منطقة جنين.
وأفادت قناة "الجزيرة" بوقوع
اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم جنين.
وأضافت أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخر في قصف
الاحتلال موقعا في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين.
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