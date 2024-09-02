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اشتباكات عنيفة بين مقاومين والاحتلال في جنين

9/2/2024 12:10:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)-، مساء الأحد، إنها أوقعت قوة إسرائيلية راجلة بكمين في حارة الدمج بمخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد تقدم تلك القوة صوب منزل بداخله مقاومون.
وأوضحت القسام أنها استهدفت أفراد القوة في حارة الدمج بعبوة ناسفة واشتبكت معهم وأوقعتهم "قتلى وجرحى"، ورصدت مروحيات إجلاء.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي من جانبه، إنه قصف مجموعة من المسلحين الفلسطينيين ألقوا عبوات ناسفة في منطقة جنين.

وأفادت قناة "الجزيرة" بوقوع اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم جنين.

وأضافت أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخر في قصف الاحتلال موقعا في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين.

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