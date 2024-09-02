‏الإبادة المعرفية: محو الذاكرة، إسكات المعارضة، والحرب على التعليم من غزة إلى الغرب‏ (2-2)

MENAFN - Alghad Newspaper) ‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

هنري جيرو‏* - (كاونتربنش) 23/8/2024

لا يتطلب العنف الموسع، والعشوائي، والمذهل الذي أطلقته إسرائيل على غزة ابتكار مفردات جديدة فحسب، بل يتطلب أيضًا فهمًا أعمق لسياسات وتعليم السياسة. كما يتطلب فهمًا معاد التعريف لما يشكل جريمة حرب، مصحوبًا بحركة دولية جماهيرية تقاوم هجمات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة المتعمدة والوحشية على الشعب الفلسطيني وسعيه من أجل الحرية والسيادة. وبالإضافة إلى ذلك، من المهم للغاية إدراك حقيقة أن هذا العنف يشمل، في تنويعاته المتعددة، شكلاً أقل وضوحًا من أشكال العنف غالبًا ما يتم تجاهله. هذا الشكل من أشكال العنف، الذي غالبًا ما تحجبه مذابح الإبادة الجماعية والاجتثاث التي تتكشف في غزة، هو العنف المنظم من أجل فرض النسيان-المحو المنهجي للذكريات، والتواريخ، والتذكر الجماعي، التي تعد كلها خطيرة.‏

‏هذا هو عنف "الإبادة المعرفية". ويسعى هذا النوع من العنف إلى محو النكبة الفلسطينية من التاريخ، وتدمير المؤسسات التي تحافظ على ذكرى الترحيل القسري لنحو 700.000 فلسطيني من أراضيهم، وفرض فقدان الذاكرة التاريخي كوسيلة لمنع الأجيال القادمة من التعلم والمعرفة عن المقاومة الفلسطينية ضد العنف الاستعماري ونزع الملكية والمحو المستمر منذ عقود. وتعبر إيزابيلا حماد، الكاتبة البريطانية الفلسطينية، مُحقة، عن غضبها من الكيفية التي تعمل بها الحاضنات التربوية للقتل المعرفي الناعم من أجل إدانة المتظاهرين الفلسطينيين والتستر على جرائم الإبادة الجماعية. ويتستحق تعليقها الاقتباس بإسهاب:‏

‏"إن الحرب الإسرائيلية في غزة لا تستهدف الذاكرة والمعرفة والتحقيق النقدي فحسب، بل تمتد أيضًا إلى تدمير المؤسسات التعليمية، حيث يكشف التاريخ النقاب عن جرائم الماضي وحركات التحرر والمقاومة. هذه حرب تشن، ليس ضد الأجساد فحسب، وإنما أيضًا ضد التاريخ نفسه -ضد الذكريات، وإرث الوحشية، والمدارس، والمتاحف، وأي مكان يتم فيه الحفاظ على تاريخ الشعب وهويته الجماعية ونقلها إلى الأجيال الحالية والمستقبلية. ويشكل هذا الاعتداء على الوعي التاريخي والتذكر والأفكار النقدية والتاريخ الدائم للاستعمار الاستيطاني، شكلاً من أشكال العنف الأيديولوجي الذي يدعم بشكل استراتيجي الحرب الدموية المادية الملموسة التي تدمر حياة الفلسطينيين والمؤسسات التي تحمي الذكريات الحيوية الحاسمة. في هذا السياق، يبرز مفهوم 'الإبادة المعرفية' ليدل على التدمير المتعمد للمساحات التعليمية التي تنقل المعرفة والذكريات والقيم الأساسية، الذي يصبح عنصراً مركزياً في حرب إسرائيل الأوسع ضد الشعب الفلسطيني". ‏‏[29]‏‏

كشكل من أشكال إعطاب الذاكرة التاريخية والسياسية والاجتماعية، تعمل الإبادة المعرفية من خلال ما يسميه روب نيكسون "العنف البطيء" -وهو شكل تدريجي زاحف من الضرر، غالبًا ما يكون أقل وضوحًا. في هذا السياق، يجري تنفيذ الإبادة المعرفية من خلال التحريفات اللفظية التي تتميز بالتشتيت، والأكاذيب، والتخويف، والتهديدات والترهيب. ويتم استخدام اللغة، والصور، وتسوناميات الكراهية المثيرة عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات لصرف انتباه الناس عن الجرائم التي تحدث في غزة. ونتيجة لذلك، تعمل الإبادة المعرفية على تطبيع الحرب الدموية على غزة وقمع حرية التعبير. ومع ذلك، من المهم للغاية أن ندرك أن الإبادة المعرفية تتخذ أيضًا تعبيرًا أكثر وحشية وفورية، في ما أسميه "العنف الهيكلي الوحشي للإبادة المعرفية". ويستهدف هذا النوع من الإبادة المعرفية تدمير المدارس، والجامعات، والمتاحف، بينما يقمع بشكل منهجي العلماء والطلاب المعارضين وغيرهم. وهو ينطوي على أسلحة دمار شامل حقيقية، لا تهاجم الأجسام والعقول فحسب، بل تهاجم أيضًا المؤسسات التي تدعم الحياة الفكرية.‏

‏‏في ما يلي، سوف أحلل العنف الهيكلي الوحشي للقتل المعرفي الذي يحدث في غزة، حيث يتم استهداف المؤسسات التعليمية وتدميرها بشكل منهجي. وبعد ذلك، سأدرس العنف الأيديولوجي للقتل المعرفي، الذي يتميز بقمع حرية التعبير والحرية الأكاديمية، والذي يتم فرضه بشكل متزايد من خلال آليات المراقبة الحكومية، والتسريح من الوظائف، وغيرها من التدابير العقابية، بما في ذلك الاعتقال. هذان الشكلان من الإبادة المعرفية ليسا معزولين. إنهما يعززان بعضهما بعضا، ويخدمان مشروعًا أكبر يرمي إلى فرض وجود دولة قمعية في إسرائيل. وسوف يكشف هذا التحليل أيضاً كيف تشير هذه الممارسات إلى اتجاه خبيث أوسع في الغرب، حيث يتم استخدام الرقابة والقمع وأشكال مختلفة من الإرهاب المدرسي بقوة لقمع المعارضة والفكر النقدي، بما يفضي إلى مسار عالمي وحشي من القمع الفكري والأكاديمي.

يترابط هذان الشكلان من أشكال الإبادة المعرفية -الأيديولوجي والهيكلي- بعمق. ويضع الهجوم الأيديولوجي على حرية التعبير والحرية الأكاديمية الأساس للتدمير المادي للمؤسسات الأساسية للتعليم النقدي كممارسة للحرية والتحرر. وبهذه الطريقة، تعمل القوى الأيديولوجية للقتل المعرفي كمقدمة وشرط مسبق للإبادة النهائية لأسس التعليم التحرري ذاتها.‏

الإبادة المعرفية في غزة‏

‏لا تستهدف الحرب الإسرائيلية الوحشية في غزة الأجساد فحسب، بل تهاجم أيضًا سبل الحفاظ على التاريخ والمعرفة والفكر النقدي. ومن خلال تدمير المؤسسات التعليمية، تهدف هذه الحرب إلى محو روايات جرائم الماضي، وسردية الحركات الفلسطينية من أجل التحرير. وهذه حرب ضد التاريخ نفسه -ضد الذكريات، وموروثات المقاومة، والمؤسسات التي تحمي الهوية الجماعية للشعب وتحفظه للأجيال القادمة. ويشكل قمع الوعي التاريخي وتاريخ الاستعمار الاستيطاني شكلًا من أشكال العنف الأيديولوجي الذي يغذي الصراع المستمر الذي يدمر حياة الفلسطينيين ويمحو ذكرياتهم الحاسمة. هذا التدمير المتعمد للمؤسسات التعليمية والمساحات والتاريخ، المعروف باسم "الإبادة المعرفية"، هو عنصر أساسي لحرب إسرائيل الأوسع ضد الشعب الفلسطيني. ويصف تشاندني ديساي، كاتبًا في ‏‏صحيفة "الغارديان"‏‏، الإبادة المعرفية، بأنها عمل من أعمال الوحشية الأخلاقية والقمع المعرفي، مشيرًا إلى أنها "تطمس الوسائل التي يمكن بها لمجموعة ما -في هذه الحالة، الفلسطينيين- أن تحافظ على ثقافتها ومعرفتها وتاريخها وذاكرتها وهويتها وقيمها، وتنقلها عبر الزمان والمكان. إنها سمة رئيسية للإبادة الجماعية". ‏‏[30]‏

إن واقع العنف الهيكلي للقتل المعرفي في غزة منذ هجوم حماس المروع في 7 تشرين الأول (أكتوبر) هو شيء لا يمكن إنكاره، ولا يمكن تصوره عملياً. وقد شاهد العالم استهداف إسرائيل المتعمد للمدارس والجامعات والمواقع الثقافية الأخرى في غزة. وكما تشير شارون تشانغ، فإن "استهداف البنية التحتية المدنية في الحرب يعد جريمة حرب، لكن لدى إسرائيل تاريخ طويل من الانتهاك الصارخ للقانون الدولي مع الإفلات من العقاب- بما في ذلك استهداف المؤسسات التعليمية التي تحافظ على التاريخ والهوية والثقافة الفلسطينية". ‏‏[31]‏‏ ووفقًا للأمم المتحدة، تم تدمير 90 بالمائة من مدارس غزة، وتعرضت جميع الجامعات الاثنتي عشرة فيها للقصف أو التدمير أو تحولت إلى أنقاض. وتفيد تشاندني ديساي بأن "ما يقرب من 90.000 طالب جامعي فلسطيني تم تعليق دراستهم؛ وسيضطر الكثيرون إلى الهجرة القسرية من خلال الممارسات العنيفة للإبادة الجماعية، حيث أصبحت غزة مكانًا غير صالح للسكن". ‏‏[32]‏‏ وتزداد الأمور سوءًا فحسب. وقد أفاد مسؤولو الأمم المتحدة ووزارة التعليم الفلسطينية بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 5.479 طالبًا و261 مدرسًا و95 أستاذًا جامعياً في غزة، بينهم عمداء ورؤساء جامعات وفيزيائيون حائزون على جوائز وشعراء وفنانون ونشطاء بارزون. ‏‏[33]‏

‏كانت المدارس في غزة تواجه تحديات كبيرة حتى قبل الحرب، بما في ذلك اكتظاظ الصفوف، ودوام الفترتين، ونقص المباني، وتقييد الوصول إلى مواد البناء واللوازم المدرسية. وكما يوضح ستيفن مكلوسكي، فإنه "في حزيران (يونيو) 2022، ذكرت منظمة 'أنقذوا الطفولة' أن 80 بالمائة من الأطفال في غزة كانوا 'في حالة دائمة من الخوف والقلق والحزن والكآبة'". ‏‏[34]‏‏ وأدت الحرب إلى تفاقم هذه المتاعب فحسب، تاركة شباب غزة وهم يصارعون الصدمات المتكررة، وأزمات الصحة العقلية، والتهديد المستمر بالموت أو الإصابة. وتتفاقم هذه المصاعب بسبب الفقر المدقع، والعنف المتواصل، والنزوح القسري، وعدم كفاية الرعاية الصحية.‏

"‏بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الحقائق الوحشية ساحة المعركة. ومن الموثق جيدًا أن العديد من الأطفال المحتجزين من دون تهمة في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية تعرضوا للإيذاء البدني والجنسي والعقلي. وقد جمعت منظمة "أنقذوا الأطفال" شهادات من الأطفال المحتجزين تكشف عن مستويات متزايدة من العنف، لا سيما منذ تشرين الأول (أكتوبر)، عندما تم تطبيق قواعد أكثر صرامة تمنع زيارات الوالدين أو المحامين. وأبلغ بعض الأطفال عن تعرضهم لكسور في العظام والضرب المبرح، في ما يسلط الضوء على الانتهاكات الشديدة التي تحدث في مراكز الاحتجاز هذه". ‏‏[35]‏‏ وفي خضم هذه الأزمة الإنسانية الرهيبة، يُترك الأطفال الفلسطينيون وآباؤهم أمام خيار مؤلم: "بين الموت بسبب انعدام الحماية، أو المرض، أو القنابل، أو الجوع أو الأمراض المعدية؛ وبين المغادرة". ‏‏[36]‏‏ ويؤكد هذا الواقع المرير أن تدمير نظام التعليم في غزة هو جزء من حملة أوسع تقوم بها إسرائيل لجعل المنطقة غير صالحة للعيش.‏

تذهب حرب إسرائيل على التعليم والثقافة أبعد، مستهدفة نسيج هوية غزة. ويجسد قصف وتدمير العديد من المكتبات ودور المحفوظات ودور النشر والمراكز الثقافية وقاعات الأنشطة والمتاحف والمكتبات والمقابر والآثار والمواد الأرشيفية، جهداً منهجياً لمحو التراث الفلسطيني. ‏‏[37]‏‏ وقدمت العديد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قصصًا وصورًا تؤكد أن الجنود الإسرائيليين لا يدمرون القطع الأثرية فحسب، بل يسرقونها أيضًا. وفي إحدى الحالات الفظيعة بشكل خاص التي تم الإبلاغ عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، تم عرض القطع الأثرية المسروقة من قطاع غزة علنًا في عرض صغير في البرلمان الإسرائيلي، المعروف باسم الكنيست. ‏‏[38]‏

‏ولا تقتصر سياسة الإبادة المعرفية التي تنتهجها إسرائيل، التي تهدف إلى تدمير التعليم الفلسطيني، وخاصة في أساليبها الأقل عنفًا، على غزة. إنها تمتد أيضًا إلى استهداف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من منتقدي الحرب داخل إسرائيل نفسها. وتجادل الباحثة الإسرائيلية، البروفيسورة مايا ويند، بأن الجامعات الإسرائيلية أصبحت مراكز للبحوث العسكرية والدعاية والقمع. ‏‏[39]‏‏ وعلى سبيل المثال، تلاحظ أن "التخصصات الأكاديمية وبرامج الدرجات العلمية والبنية التحتية للحرم الجامعي ومختبرات الأبحاث تخدم الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري". ويستحق تعليق ويند الاقتباس بإسهاب:‏

‏"تقوم الجامعة العبرية، من بين أخريات، بتدريب جنود المخابرات لإنشاء بنوك أهداف في غزة. وهي تنتج المعرفة للدولة... التي تتخذ شكل الدعاية للدولة، أو تقديم مشورة قانونية للمساعدة في إحباط محاولات محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها، مثل القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية. وهي في الواقع تمنح فعلياً ائتماناً دراسياً جامعياً لجنود الاحتياط العائدين من غزة إلى فصولها الدراسية. وبذلك، فإن الجامعات الإسرائيلية متواطئة بشدة في هذه الإبادة الجماعية". ‏‏[40]‏‏

بالإضافة إلى ذلك، في مقال لهما نُشر في "‏‏نيويورك ريفيو أوف بوكس"، أفاد نيف غوردون وبيني غرين بأن نادرة شلهوب-كيفوركيان، المواطنة الفلسطينية-الإسرائيلية، وأستاذة كرسي لورانس دي بيلي في القانون في الجامعة العبرية في القدس، اعتقلت بسبب توقيعها على عريضة بعنوان "باحثو وطلاب الطفولة يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة". ‏‏[41]‏‏ وكانت من العديد من المعلمين الفلسطينيين الذين تعرضوا للترهيب من حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة بسبب انتقادهم الحرب. ‏‏[42]‏‏ ويشمل نطاق الرقابة والعقاب الحكومي الإسرائيلي أيضًا أعضاء هيئة التدريس اليهود مثل الأستاذة المعروفة بيليد الهانان، التي خضعت لجلسة تأديبية لأنها أرسلت رسائل على "واتساب" إلى مجتمع هيئة التدريس اعتُبرت داعمة لحماس.‏

‏كما أشار غوردون وغرين إلى أنه "في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت هجوم حماس، واجه أكثر من مائة طالب فلسطيني في إسرائيل، حوالي 80 في المائة منهم من الفتيات، إجراءات تأديبية بسبب منشورات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم إنهاء الحصار المضروب على غزة... التعبير عن التعاطف مع الفلسطينيين في القطاع، أو ببساطة تضمين "ميمات" حول معاناة الأطفال الفلسطينيين". ‏‏[43]‏‏ وتشكل محاولات الدولة الإسرائيلية تدمير التعليم في فلسطين جزءًا من مشروع أوسع لتدمير أي أثر لوجود حركة تحرر في فلسطين. وتشير ويند إلى أن هذا واضح -ليس فقط في قمع المنتقدين الفلسطينيين في غزة وإسرائيل، ولكن أيضًا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الغربية. وتذكر أن الجيش الإسرائيلي يداهم الجامعات الفلسطينية بشكل روتيني. وتضيف:‏

‏"يتم بشكل روتيني اختطاف الطلاب الناشطين والمنظمين في أكثر من 411 مجموعة وجمعية طلابية فلسطينية أعلنت الدولة الإسرائيلية أنها غير قانونية، من حرمهم جامعاتهم ومن منازلهم في منتصف الليل. ويخضعون للتعذيب. ويتم احتجازهم إدارياً من دون تهمة أو محاكمة لأشهر عدة. وهكذا، فإن ما نراه حقاً هو هجوم منهجي يشنه الجيش الإسرائيلي والحكومة العسكرية الإسرائيلية على التعليم العالي الفلسطيني، وخاصة في الجامعات الفلسطينية كمواقع للتنظيم من أجل التحرر الفلسطيني". ‏‏[44]‏‏

الخلاصة

لا يُقتصر ما يظهر من سياسة الإبادة المعرفية الإسرائيلية على القتل الهائل، والمعاناة والإرهاب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وإنما يشمل الجهد المحسوب والمبيّت لمحو المؤسسات التي تحافظ على التاريخ الفلسطيني، وتُعلم الأجيال الحالية والمستقبلية، وتقيم الصلات بين الماضي ومستقبل الحرية والعدالة. وليس ما يجري مجرد اعتداء على الذاكرة. إنه هجوم على جوهر التعليم كقوة محررة -لا غنى عنها لمجتمع يكون فيه الحكم المستنير والشجاعة المدنية والوكالة الحاسمة ضرورية لدعم مثل الحرية والعدالة من خلال المقاومة الجماهيرية.‏

‏من المهم للغاية أن يدرك المعلمون والتربويون الناقدون والناشطون المناهضون للحرب أن هذه الحرب على التعليم في غزة تسير بالتوازي مع الهجوم المستمر على التعليم العالي في الولايات المتحدة والأنظمة الاستبدادية الأخرى، في ما يشف عن اصطفاف عالمي مقلق يتشارك في الهجوم على الحرية الفكرية والحقيقة التاريخية. ولا شك في أن استراتيجية الإبادة المعرفية هي في الوقت نفسه مشروع هيكلي عنيف، وجهد أيديولوجي ومدرسي محسوب لإسكات المعارضة داخل وخارج التعليم العالي، وخاصة المعارضة التي تحمل المسؤولية وتستنطق حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل وأجهزتها للتلقين الأيديولوجي. وتمثل الفظائع التي تتكشف في غزة نقطة النهاية القصوى لحملة خبيثة أوسع إطارًا تهدف إلى سحق المعارضة عبر مجتمع الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا وخارجها، بما في ذلك دول مثل المجر. ربما لا يتم في الولايات المتحدة قصف المدارس والمؤسسات الثقافية، ولكن يتم إلغاء تمويلها بشكل منهجي وتحويلها إلى حصون للقمع الأكاديمي. ويتم حظر الكتب، ويواجه الطلاب المحتجون وحشية الشرطة، ويتم تطهير أعضاء هيئة التدريس وتسريحهم، وتجري عملية لتبييض التاريخ. وفي الوقت نفسه، تعمل النخب المليارديرية والمنفذون الإداريون بلا رحمة على "هندسة الإفقار الفكري والاجتماعي والمالي للقطاع التعليمي"، وإسكات أي شخص يجرؤ على تحدي سعيهم إلى فرض الامتثال الوطني والإيديولوجي. ‏‏[45]‏

‏إن الإبادة المعرفية هي شكل حديث من أشكال المكارثية التي تتكثف، من إسكات المعارضة إلى التدمير الصريح للمؤسسات الأكاديمية والثقافية التي تمكِّن المقاومة الفردية والجماعية. وهي تبدأ باستهداف الحكم المستنير والذاكرة التاريخية والمعارضة، ثم تتصاعد لتصل إلى طمس البنى التحتية المدنية مثل المدارس والمتاحف. وفي أعقابها، تترك أثرًا من الدماء المراقة، والأطراف المكسورة، والجرحى من النساء والأطفال، وإرثا تقشعر له الأبدان من العنف، والوفيات الجماعية، والفراغ الأخلاقي. إن الإبادة المعرفية هي جرس الإنذار المبكر الذي يشير إلى تهديد وشيك وخطير للحرية الأكاديمية، وحرية التعبير، والتعليم النقدي، والديمقراطية نفسها.‏











*هنري إيه. جيرو Henry A. Giroux: يشغل حاليا كرسي جامعة ماكماستر للمنح الدراسية في "المصلحة العامة" في قسم اللغة الإنجليزية والدراسات الثقافية. وهو باحث باولو فريري المتميز في علم أصول التدريس النقدي. تشمل أحدث كتبه: "رعب اللامتوقع" The Terror of the Unforeseen (لوس أنجلوس ريفيو أوف بوكس، 2019)؛ "في البيداغوجيا النقدية" On Critical Pedagogy، الطبعة الثانية (بلومزبري، 2020)؛ "العرق والسياسة والتربية الوبائية: التعليم في وقت الأزمات" Race, Politics, and Pandemic Pedagogy: Education in a Time of Crisis (بلومزبري 2021)؛ "بيداغوجيا المقاومة: ضد الجهل المصنّع" Pedagogy of Resistance: Against Manufactured Ignorance (بلومزبري 2022)؛ و"التمردات: التعليم في عصر السياسة المضادة للثورة" Insurrections: Education in the Age of Counter-Revolutionary Politics (بلومزبري، 2023)، وبالاشتراك مع أنتوني ديماجيو، "محاكمة الفاشية: التعليم وإمكانية الديمقراطية" Fascism on Trial: Education and the Possibility of Democracy (بلومزبري، 2025).

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Scholasticide: Erasing Memory, Silencing Dissent, and Waging War on Education from Gaza to the West



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