‏الإبادة المعرفية: محو الذاكرة، إسكات المعارضة، والحرب على التعليم من غزة إلى الغرب‏ (2-2)

هنري جيرو‏* - (كاونتربنش) 23/8/2024

لا يتطلب العنف الموسع، والعشوائي، والمذهل الذي أطلقته إسرائيل على غزة ابتكار مفردات جديدة فحسب، بل يتطلب أيضًا فهمًا أعمق لسياسات وتعليم السياسة. كما يتطلب فهمًا معاد التعريف لما يشكل جريمة حرب، مصحوبًا بحركة دولية جماهيرية تقاوم هجمات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة المتعمدة والوحشية على الشعب الفلسطيني وسعيه من أجل الحرية والسيادة. وبالإضافة إلى ذلك، من المهم للغاية إدراك حقيقة أن هذا العنف يشمل، في تنويعاته المتعددة، شكلاً أقل وضوحًا من أشكال العنف غالبًا ما يتم تجاهله. هذا الشكل من أشكال العنف، الذي غالبًا ما تحجبه مذابح الإبادة الجماعية والاجتثاث التي تتكشف في غزة، هو العنف المنظم من أجل فرض النسيان-المحو المنهجي للذكريات، والتواريخ، والتذكر الجماعي، التي تعد كلها خطيرة.‏

‏هذا هو عنف "الإبادة المعرفية". ويسعى هذا النوع من العنف إلى محو النكبة الفلسطينية من التاريخ، وتدمير المؤسسات التي تحافظ على ذكرى الترحيل القسري لنحو 700.000 فلسطيني من أراضيهم، وفرض فقدان الذاكرة التاريخي كوسيلة لمنع الأجيال القادمة من التعلم والمعرفة عن المقاومة الفلسطينية ضد العنف الاستعماري ونزع الملكية والمحو المستمر منذ عقود. وتعبر إيزابيلا حماد، الكاتبة البريطانية الفلسطينية، مُحقة، عن غضبها من الكيفية التي تعمل بها الحاضنات التربوية للقتل المعرفي الناعم من أجل إدانة المتظاهرين الفلسطينيين والتستر على جرائم الإبادة الجماعية. ويتستحق تعليقها الاقتباس بإسهاب:‏

‏"إن الحرب الإسرائيلية في غزة لا تستهدف الذاكرة والمعرفة والتحقيق النقدي فحسب، بل تمتد أيضًا إلى تدمير المؤسسات التعليمية، حيث يكشف التاريخ النقاب عن جرائم الماضي وحركات التحرر والمقاومة. هذه حرب تشن، ليس ضد الأجساد فحسب، وإنما أيضًا ضد التاريخ نفسه -ضد الذكريات، وإرث الوحشية، والمدارس، والمتاحف، وأي مكان يتم فيه الحفاظ على تاريخ الشعب وهويته الجماعية ونقلها إلى الأجيال الحالية والمستقبلية. ويشكل هذا الاعتداء على الوعي التاريخي والتذكر والأفكار النقدية والتاريخ الدائم للاستعمار الاستيطاني، شكلاً من أشكال العنف الأيديولوجي الذي يدعم بشكل استراتيجي الحرب الدموية المادية الملموسة التي تدمر حياة الفلسطينيين والمؤسسات التي تحمي الذكريات الحيوية الحاسمة. في هذا السياق، يبرز مفهوم 'الإبادة المعرفية' ليدل على التدمير المتعمد للمساحات التعليمية التي تنقل المعرفة والذكريات والقيم الأساسية، الذي يصبح عنصراً مركزياً في حرب إسرائيل الأوسع ضد الشعب الفلسطيني". ‏‏[29]‏‏

كشكل من أشكال إعطاب الذاكرة التاريخية والسياسية والاجتماعية، تعمل الإبادة المعرفية من خلال ما يسميه روب نيكسون "العنف البطيء" -وهو شكل تدريجي زاحف من الضرر، غالبًا ما يكون أقل وضوحًا. في هذا السياق، يجري تنفيذ الإبادة المعرفية من خلال التحريفات اللفظية التي تتميز بالتشتيت، والأكاذيب، والتخويف، والتهديدات والترهيب. ويتم استخدام اللغة، والصور، وتسوناميات الكراهية المثيرة عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات لصرف انتباه الناس عن الجرائم التي تحدث في غزة. ونتيجة لذلك، تعمل الإبادة المعرفية على تطبيع الحرب الدموية على غزة وقمع حرية التعبير. ومع ذلك، من المهم للغاية أن ندرك أن الإبادة المعرفية تتخذ أيضًا تعبيرًا أكثر وحشية وفورية، في ما أسميه "العنف الهيكلي الوحشي للإبادة المعرفية". ويستهدف هذا النوع من الإبادة المعرفية تدمير المدارس، والجامعات، والمتاحف، بينما يقمع بشكل منهجي العلماء والطلاب المعارضين وغيرهم. وهو ينطوي على أسلحة دمار شامل حقيقية، لا تهاجم الأجسام والعقول فحسب، بل تهاجم أيضًا المؤسسات التي تدعم الحياة الفكرية.‏

‏‏في ما يلي، سوف أحلل العنف الهيكلي الوحشي للقتل المعرفي الذي يحدث في غزة، حيث يتم استهداف المؤسسات التعليمية وتدميرها بشكل منهجي. وبعد ذلك، سأدرس العنف الأيديولوجي للقتل المعرفي، الذي يتميز بقمع حرية التعبير والحرية الأكاديمية، والذي يتم فرضه بشكل متزايد من خلال آليات المراقبة الحكومية، والتسريح من الوظائف، وغيرها من التدابير العقابية، بما في ذلك الاعتقال. هذان الشكلان من الإبادة المعرفية ليسا معزولين. إنهما يعززان بعضهما بعضا، ويخدمان مشروعًا أكبر يرمي إلى فرض وجود دولة قمعية في إسرائيل. وسوف يكشف هذا التحليل أيضاً كيف تشير هذه الممارسات إلى اتجاه خبيث أوسع في الغرب، حيث يتم استخدام الرقابة والقمع وأشكال مختلفة من الإرهاب المدرسي بقوة لقمع المعارضة والفكر النقدي، بما يفضي إلى مسار عالمي وحشي من القمع الفكري والأكاديمي.

يترابط هذان الشكلان من أشكال الإبادة المعرفية -الأيديولوجي والهيكلي- بعمق. ويضع الهجوم الأيديولوجي على حرية التعبير والحرية الأكاديمية الأساس للتدمير المادي للمؤسسات الأساسية للتعليم النقدي كممارسة للحرية والتحرر. وبهذه الطريقة، تعمل القوى الأيديولوجية للقتل المعرفي كمقدمة وشرط مسبق للإبادة النهائية لأسس التعليم التحرري ذاتها.‏

الإبادة المعرفية في غزة‏

‏لا تستهدف الحرب الإسرائيلية الوحشية في غزة الأجساد فحسب، بل تهاجم أيضًا سبل الحفاظ على التاريخ والمعرفة والفكر النقدي. ومن خلال تدمير المؤسسات التعليمية، تهدف هذه الحرب إلى محو روايات جرائم الماضي، وسردية الحركات الفلسطينية من أجل التحرير. وهذه حرب ضد التاريخ نفسه -ضد الذكريات، وموروثات المقاومة، والمؤسسات التي تحمي الهوية الجماعية للشعب وتحفظه للأجيال القادمة. ويشكل قمع الوعي التاريخي وتاريخ الاستعمار الاستيطاني شكلًا من أشكال العنف الأيديولوجي الذي يغذي الصراع المستمر الذي يدمر حياة الفلسطينيين ويمحو ذكرياتهم الحاسمة. هذا التدمير المتعمد للمؤسسات التعليمية والمساحات والتاريخ، المعروف باسم "الإبادة المعرفية"، هو عنصر أساسي لحرب إسرائيل الأوسع ضد الشعب الفلسطيني. ويصف تشاندني ديساي، كاتبًا في ‏‏صحيفة "الغارديان"‏‏، الإبادة المعرفية، بأنها عمل من أعمال الوحشية الأخلاقية والقمع المعرفي، مشيرًا إلى أنها "تطمس الوسائل التي يمكن بها لمجموعة ما -في هذه الحالة، الفلسطينيين- أن تحافظ على ثقافتها ومعرفتها وتاريخها وذاكرتها وهويتها وقيمها، وتنقلها عبر الزمان والمكان. إنها سمة رئيسية للإبادة الجماعية". ‏‏[30]‏

إن واقع العنف الهيكلي للقتل المعرفي في غزة منذ هجوم حماس المروع في 7 تشرين الأول (أكتوبر) هو شيء لا يمكن إنكاره، ولا يمكن تصوره عملياً. وقد شاهد العالم استهداف إسرائيل المتعمد للمدارس والجامعات والمواقع الثقافية الأخرى في غزة. وكما تشير شارون تشانغ، فإن "استهداف البنية التحتية المدنية في الحرب يعد جريمة حرب، لكن لدى إسرائيل تاريخ طويل من الانتهاك الصارخ للقانون الدولي مع الإفلات من العقاب- بما في ذلك استهداف المؤسسات التعليمية التي تحافظ على التاريخ والهوية والثقافة الفلسطينية". ‏‏[31]‏‏ ووفقًا للأمم المتحدة، تم تدمير 90 بالمائة من مدارس غزة، وتعرضت جميع الجامعات الاثنتي عشرة فيها للقصف أو التدمير أو تحولت إلى أنقاض. وتفيد تشاندني ديساي بأن "ما يقرب من 90.000 طالب جامعي فلسطيني تم تعليق دراستهم؛ وسيضطر الكثيرون إلى الهجرة القسرية من خلال الممارسات العنيفة للإبادة الجماعية، حيث أصبحت غزة مكانًا غير صالح للسكن". ‏‏[32]‏‏ وتزداد الأمور سوءًا فحسب. وقد أفاد مسؤولو الأمم المتحدة ووزارة التعليم الفلسطينية بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 5.479 طالبًا و261 مدرسًا و95 أستاذًا جامعياً في غزة، بينهم عمداء ورؤساء جامعات وفيزيائيون حائزون على جوائز وشعراء وفنانون ونشطاء بارزون. ‏‏[33]‏

‏كانت المدارس في غزة تواجه تحديات كبيرة حتى قبل الحرب، بما في ذلك اكتظاظ الصفوف، ودوام الفترتين، ونقص المباني، وتقييد الوصول إلى مواد البناء واللوازم المدرسية. وكما يوضح ستيفن مكلوسكي، فإنه "في حزيران (يونيو) 2022، ذكرت منظمة 'أنقذوا الطفولة' أن 80 بالمائة من الأطفال في غزة كانوا 'في حالة دائمة من الخوف والقلق والحزن والكآبة'". ‏‏[34]‏‏ وأدت الحرب إلى تفاقم هذه المتاعب فحسب، تاركة شباب غزة وهم يصارعون الصدمات المتكررة، وأزمات الصحة العقلية، والتهديد المستمر بالموت أو الإصابة. وتتفاقم هذه المصاعب بسبب الفقر المدقع، والعنف المتواصل، والنزوح القسري، وعدم كفاية الرعاية الصحية.‏

"‏بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الحقائق الوحشية ساحة المعركة. ومن الموثق جيدًا أن العديد من الأطفال المحتجزين من دون تهمة في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية تعرضوا للإيذاء البدني والجنسي والعقلي. وقد جمعت منظمة "أنقذوا الأطفال" شهادات من الأطفال المحتجزين تكشف عن مستويات متزايدة من العنف، لا سيما منذ تشرين الأول (أكتوبر)، عندما تم تطبيق قواعد أكثر صرامة تمنع زيارات الوالدين أو المحامين. وأبلغ بعض الأطفال عن تعرضهم لكسور في العظام والضرب المبرح، في ما يسلط الضوء على الانتهاكات الشديدة التي تحدث في مراكز الاحتجاز هذه". ‏‏[35]‏‏ وفي خضم هذه الأزمة الإنسانية الرهيبة، يُترك الأطفال الفلسطينيون وآباؤهم أمام خيار مؤلم: "بين الموت بسبب انعدام الحماية، أو المرض، أو القنابل، أو الجوع أو الأمراض المعدية؛ وبين المغادرة". ‏‏[36]‏‏ ويؤكد هذا الواقع المرير أن تدمير نظام التعليم في غزة هو جزء من حملة أوسع تقوم بها إسرائيل لجعل المنطقة غير صالحة للعيش.‏

تذهب حرب إسرائيل على التعليم والثقافة أبعد، مستهدفة نسيج هوية غزة. ويجسد قصف وتدمير العديد من المكتبات ودور المحفوظات ودور النشر والمراكز الثقافية وقاعات الأنشطة والمتاحف والمكتبات والمقابر والآثار والمواد الأرشيفية، جهداً منهجياً لمحو التراث الفلسطيني. ‏‏[37]‏‏ وقدمت العديد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قصصًا وصورًا تؤكد أن الجنود الإسرائيليين لا يدمرون القطع الأثرية فحسب، بل يسرقونها أيضًا. وفي إحدى الحالات الفظيعة بشكل خاص التي تم الإبلاغ عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، تم عرض القطع الأثرية المسروقة من قطاع غزة علنًا في عرض صغير في البرلمان الإسرائيلي، المعروف باسم الكنيست. ‏‏[38]‏

‏ولا تقتصر سياسة الإبادة المعرفية التي تنتهجها إسرائيل، التي تهدف إلى تدمير التعليم الفلسطيني، وخاصة في أساليبها الأقل عنفًا، على غزة. إنها تمتد أيضًا إلى استهداف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من منتقدي الحرب داخل إسرائيل نفسها. وتجادل الباحثة الإسرائيلية، البروفيسورة مايا ويند، بأن الجامعات الإسرائيلية أصبحت مراكز للبحوث العسكرية والدعاية والقمع. ‏‏[39]‏‏ وعلى سبيل المثال، تلاحظ أن "التخصصات الأكاديمية وبرامج الدرجات العلمية والبنية التحتية للحرم الجامعي ومختبرات الأبحاث تخدم الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري". ويستحق تعليق ويند الاقتباس بإسهاب:‏

‏"تقوم الجامعة العبرية، من بين أخريات، بتدريب جنود المخابرات لإنشاء بنوك أهداف في غزة. وهي تنتج المعرفة للدولة... التي تتخذ شكل الدعاية للدولة، أو تقديم مشورة قانونية للمساعدة في إحباط محاولات محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها، مثل القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية. وهي في الواقع تمنح فعلياً ائتماناً دراسياً جامعياً لجنود الاحتياط العائدين من غزة إلى فصولها الدراسية. وبذلك، فإن الجامعات الإسرائيلية متواطئة بشدة في هذه الإبادة الجماعية". ‏‏[40]‏‏

بالإضافة إلى ذلك، في مقال لهما نُشر في "‏‏نيويورك ريفيو أوف بوكس"، أفاد نيف غوردون وبيني غرين بأن نادرة شلهوب-كيفوركيان، المواطنة الفلسطينية-الإسرائيلية، وأستاذة كرسي لورانس دي بيلي في القانون في الجامعة العبرية في القدس، اعتقلت بسبب توقيعها على عريضة بعنوان "باحثو وطلاب الطفولة يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة". ‏‏[41]‏‏ وكانت من العديد من المعلمين الفلسطينيين الذين تعرضوا للترهيب من حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة بسبب انتقادهم الحرب. ‏‏[42]‏‏ ويشمل نطاق الرقابة والعقاب الحكومي الإسرائيلي أيضًا أعضاء هيئة التدريس اليهود مثل الأستاذة المعروفة بيليد الهانان، التي خضعت لجلسة تأديبية لأنها أرسلت رسائل على "واتساب" إلى مجتمع هيئة التدريس اعتُبرت داعمة لحماس.‏

‏كما أشار غوردون وغرين إلى أنه "في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت هجوم حماس، واجه أكثر من مائة طالب فلسطيني في إسرائيل، حوالي 80 في المائة منهم من الفتيات، إجراءات تأديبية بسبب منشورات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم إنهاء الحصار المضروب على غزة... التعبير عن التعاطف مع الفلسطينيين في القطاع، أو ببساطة تضمين "ميمات" حول معاناة الأطفال الفلسطينيين". ‏‏[43]‏‏ وتشكل محاولات الدولة الإسرائيلية تدمير التعليم في فلسطين جزءًا من مشروع أوسع لتدمير أي أثر لوجود حركة تحرر في فلسطين. وتشير ويند إلى أن هذا واضح -ليس فقط في قمع المنتقدين الفلسطينيين في غزة وإسرائيل، ولكن أيضًا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الغربية. وتذكر أن الجيش الإسرائيلي يداهم الجامعات الفلسطينية بشكل روتيني. وتضيف:‏

‏"يتم بشكل روتيني اختطاف الطلاب الناشطين والمنظمين في أكثر من 411 مجموعة وجمعية طلابية فلسطينية أعلنت الدولة الإسرائيلية أنها غير قانونية، من حرمهم جامعاتهم ومن منازلهم في منتصف الليل. ويخضعون للتعذيب. ويتم احتجازهم إدارياً من دون تهمة أو محاكمة لأشهر عدة. وهكذا، فإن ما نراه حقاً هو هجوم منهجي يشنه الجيش الإسرائيلي والحكومة العسكرية الإسرائيلية على التعليم العالي الفلسطيني، وخاصة في الجامعات الفلسطينية كمواقع للتنظيم من أجل التحرر الفلسطيني". ‏‏[44]‏‏

الخلاصة

لا يُقتصر ما يظهر من سياسة الإبادة المعرفية الإسرائيلية على القتل الهائل، والمعاناة والإرهاب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وإنما يشمل الجهد المحسوب والمبيّت لمحو المؤسسات التي تحافظ على التاريخ الفلسطيني، وتُعلم الأجيال الحالية والمستقبلية، وتقيم الصلات بين الماضي ومستقبل الحرية والعدالة. وليس ما يجري مجرد اعتداء على الذاكرة. إنه هجوم على جوهر التعليم كقوة محررة -لا غنى عنها لمجتمع يكون فيه الحكم المستنير والشجاعة المدنية والوكالة الحاسمة ضرورية لدعم مثل الحرية والعدالة من خلال المقاومة الجماهيرية.‏

‏من المهم للغاية أن يدرك المعلمون والتربويون الناقدون والناشطون المناهضون للحرب أن هذه الحرب على التعليم في غزة تسير بالتوازي مع الهجوم المستمر على التعليم العالي في الولايات المتحدة والأنظمة الاستبدادية الأخرى، في ما يشف عن اصطفاف عالمي مقلق يتشارك في الهجوم على الحرية الفكرية والحقيقة التاريخية. ولا شك في أن استراتيجية الإبادة المعرفية هي في الوقت نفسه مشروع هيكلي عنيف، وجهد أيديولوجي ومدرسي محسوب لإسكات المعارضة داخل وخارج التعليم العالي، وخاصة المعارضة التي تحمل المسؤولية وتستنطق حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل وأجهزتها للتلقين الأيديولوجي. وتمثل الفظائع التي تتكشف في غزة نقطة النهاية القصوى لحملة خبيثة أوسع إطارًا تهدف إلى سحق المعارضة عبر مجتمع الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا وخارجها، بما في ذلك دول مثل المجر. ربما لا يتم في الولايات المتحدة قصف المدارس والمؤسسات الثقافية، ولكن يتم إلغاء تمويلها بشكل منهجي وتحويلها إلى حصون للقمع الأكاديمي. ويتم حظر الكتب، ويواجه الطلاب المحتجون وحشية الشرطة، ويتم تطهير أعضاء هيئة التدريس وتسريحهم، وتجري عملية لتبييض التاريخ. وفي الوقت نفسه، تعمل النخب المليارديرية والمنفذون الإداريون بلا رحمة على "هندسة الإفقار الفكري والاجتماعي والمالي للقطاع التعليمي"، وإسكات أي شخص يجرؤ على تحدي سعيهم إلى فرض الامتثال الوطني والإيديولوجي. ‏‏[45]‏

‏إن الإبادة المعرفية هي شكل حديث من أشكال المكارثية التي تتكثف، من إسكات المعارضة إلى التدمير الصريح للمؤسسات الأكاديمية والثقافية التي تمكِّن المقاومة الفردية والجماعية. وهي تبدأ باستهداف الحكم المستنير والذاكرة التاريخية والمعارضة، ثم تتصاعد لتصل إلى طمس البنى التحتية المدنية مثل المدارس والمتاحف. وفي أعقابها، تترك أثرًا من الدماء المراقة، والأطراف المكسورة، والجرحى من النساء والأطفال، وإرثا تقشعر له الأبدان من العنف، والوفيات الجماعية، والفراغ الأخلاقي. إن الإبادة المعرفية هي جرس الإنذار المبكر الذي يشير إلى تهديد وشيك وخطير للحرية الأكاديمية، وحرية التعبير، والتعليم النقدي، والديمقراطية نفسها.‏











*هنري إيه. جيرو Henry A. Giroux: يشغل حاليا كرسي جامعة ماكماستر للمنح الدراسية في "المصلحة العامة" في قسم اللغة الإنجليزية والدراسات الثقافية. وهو باحث باولو فريري المتميز في علم أصول التدريس النقدي. تشمل أحدث كتبه: "رعب اللامتوقع" The Terror of the Unforeseen (لوس أنجلوس ريفيو أوف بوكس، 2019)؛ "في البيداغوجيا النقدية" On Critical Pedagogy، الطبعة الثانية (بلومزبري، 2020)؛ "العرق والسياسة والتربية الوبائية: التعليم في وقت الأزمات" Race, Politics, and Pandemic Pedagogy: Education in a Time of Crisis (بلومزبري 2021)؛ "بيداغوجيا المقاومة: ضد الجهل المصنّع" Pedagogy of Resistance: Against Manufactured Ignorance (بلومزبري 2022)؛ و"التمردات: التعليم في عصر السياسة المضادة للثورة" Insurrections: Education in the Age of Counter-Revolutionary Politics (بلومزبري، 2023)، وبالاشتراك مع أنتوني ديماجيو، "محاكمة الفاشية: التعليم وإمكانية الديمقراطية" Fascism on Trial: Education and the Possibility of Democracy (بلومزبري، 2025).

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Scholasticide: Erasing Memory, Silencing Dissent, and Waging War on Education from Gaza to the West



