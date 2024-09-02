Monday, 02 September 2024 09:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


29 شهيدا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية بالضفة

9/2/2024 12:10:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد شاب فلسطيني، الليلة، وأصيب آخر، جراء قصفهما من مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين.
وأفاد المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل لوكالة "وفا"، بأن الطواقم نقلت شهيدا وإصابة لشاب آخر، جراء تعرضهما لقصف من مسيرة إسرائيلية، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة، إلى مركز الهدف الطبي في بلدة اليامون.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الشهيد هو ليث مروان شواهنة.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الآليات العسكرية وسط إطلاق نار، وشرعت بعملية تفتيش في شوارع البلدة، كما داهمت منزل الشهيد رأفت دواسة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي منذ فجر الأربعاء الماضي، على الضفة الغربية حتى اللحظة، عن استشهاد 29 مواطنا فلسطينيا، بينهم 17 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 681.

MENAFN02092024000072011014ID1108624977

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث