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ما هو مصير مفاوضات غزة بعد وفاة الأسرى الستة؟

9/2/2024 12:10:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن مباحثات الأسبوع الماضي ركزت على أسرى سيتم تبادلهم مع سجناء فلسطينيين.
وأضاف المسؤولون أن المرحلة الأولى كانت تضم الأسير الأميركي الإسرائيلي القتيل مع نساء ومسنين، مشيرين إلى أن المفاوضات أصبحت الآن أكثر تعقيدا بعد التأكد من وفاة الأسرى الستة.

وأبدى المسؤولون مخاوفهم من أن عدد الأسرى الأحياء قد لا يتجاوز العشرات.

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