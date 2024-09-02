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شهيدان وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال شقة سكنية في غزة

9/2/2024 12:10:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في شارع الجلاء، شمال غرب مدينة غزة.
وأفاد الدفاع المدني، بأنه تمكن من انتشال شهيدين وعدد من الإصابات من شقة سكنية تعود لعائلة الأعرج عند مفترق عبد العال في شارع الجلاء شمال غرب غزة.

وأضاف، أن عدد الشهداء ارتفع إلى 11 شهيدا، مشيرا إلى عدد من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة صفد التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما ما زال هناك مفقودين تحت الأنقاض.

وأوضح الدفاع المدني، أنه تم إخلاء المدرسة من النازحين بعد تهديد جيش الاحتلال بقصفها مرة أخرى، في ظل استمرار عملية انتشال جثامين الشهداء والمصابين إثر القصف الأول لها.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,738 مواطنا، وإصابة 94,154 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ ما تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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