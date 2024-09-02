شهيدان وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال شقة سكنية في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح،
جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في شارع الجلاء، شمال غرب مدينة غزة.
وأفاد الدفاع المدني، بأنه تمكن من انتشال
شهيدين وعدد من الإصابات من شقة سكنية تعود لعائلة الأعرج عند مفترق عبد العال في شارع
الجلاء شمال غرب غزة.
وأضاف، أن عدد الشهداء ارتفع إلى 11 شهيدا،
مشيرا إلى عدد من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة صفد التي تؤوي
نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما ما زال هناك مفقودين تحت الأنقاض.
وأوضح الدفاع المدني، أنه تم إخلاء المدرسة
من
النازحين بعد تهديد جيش الاحتلال بقصفها مرة أخرى، في ظل استمرار عملية انتشال
جثامين الشهداء والمصابين إثر القصف الأول لها.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا
على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,738
مواطنا، وإصابة 94,154 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ ما تزال آلاف الضحايا تحت
الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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