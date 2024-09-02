إعلام أميركي: واشنطن تتشاور مع الدوحة والقاهرة بشأن اتفاق وقف إطلاق نار نهائي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين
أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة تخطط لتقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الأطراف في
الأسابيع المقبلة بشأن الحرب في غزة.
وقال المسؤولون إن واشنطن تتشاور مع الدوحة
والقاهرة بشأن ملامح اتفاق وقف إطلاق نار نهائي، لكن عدم قبول الاتفاق قد يعني
نهاية المفاوضات بقيادة أميركية.
وأضافوا أن مباحثات الأسبوع الماضي ركزت على
أسرى سيتم تبادلهم مع سجناء فلسطينيين.
وتابع المسؤولون أن المرحلة الأولى كانت تضم
الأسير الأميركي الإسرائيلي القتيل مع نساء ومسنين، مشيرين إلى أن المفاوضات أصبحت
الآن أكثر تعقيدا بعد التأكد من وفاة الأسرى الستة.
وأبدى المسؤولون مخاوفهم من أن عدد الأسرى
الأحياء قد لا يتجاوز العشرات.
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