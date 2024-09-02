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إعطاء مطعوم شلل الأطفال لأكثر من 72 ألف طفل في غزة

9/2/2024 12:10:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مساء الأحد، إعطاء مطعوم شلل الأطفال لأكثر من 72 ألف طفل في قطاع غزة خلال اليوم الأول من حملة التطعيم.
وقالت الوزارة إن الفرق الطبية في المحافظة الوسطى تمكنت من تطعيم 72611 طفلا في اليوم الأول من حملة التطعيم الطارئة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، استكمال حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة تحت سن 10 سنوات في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وبدأت عمليات التطعيم في عيادة دير البلح المركزية، وعيادة النصيرات المركزية، ثم مدارس الإيواء النصيرات في مدرسة بنات النصيرات الإعدادية، ومدرسة بنات النصيرات الإعدادية، وفي مدرسة ذكور البريج الإعدادية في البريج.

وبعدما غاب 25 عاما عن الأراضي الفلسطينية، تأكدت أول إصابة بشلل الأطفال في غزة لدى طفل في شهره العاشر في دير البلح، بعد رصد الفيروس في عيّنات مياه جمعت نهاية حزيران/ يونيو الماضي في خان يونس ودير البلح.

وأرسلت الأمم المتحدة 1.2 مليون جرعة، واللقاحات عبارة عن قطرات فموية وليست حقنا.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت الخميس، أن "إسرائيل" وافقت على سلسلة "هدن إنسانية" تستمر كلّ منها لـ3 أيام في وسط القطاع وجنوبه وشماله لتنفيذ حملة تلقيح ضد شلل الأطفال تشمل 640 ألف طفل. (المملكة)

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