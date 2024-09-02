إعطاء مطعوم شلل الأطفال لأكثر من 72 ألف طفل في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مساء
الأحد، إعطاء مطعوم شلل الأطفال لأكثر من 72 ألف طفل في قطاع غزة خلال اليوم الأول
من حملة التطعيم.
وقالت الوزارة إن الفرق الطبية في المحافظة
الوسطى تمكنت من تطعيم 72611 طفلا في اليوم الأول من حملة التطعيم الطارئة.
وكانت أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، استكمال
حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة تحت سن 10 سنوات في مدينة دير البلح وسط القطاع.
وبدأت عمليات التطعيم في عيادة دير البلح
المركزية، وعيادة النصيرات المركزية، ثم مدارس
الإيواء النصيرات في مدرسة بنات
النصيرات الإعدادية، ومدرسة بنات النصيرات الإعدادية، وفي مدرسة ذكور البريج
الإعدادية في البريج.
وبعدما غاب 25 عاما عن الأراضي الفلسطينية،
تأكدت أول إصابة بشلل الأطفال في غزة لدى طفل في شهره العاشر في دير البلح، بعد
رصد الفيروس في عيّنات مياه جمعت نهاية حزيران/ يونيو الماضي في خان يونس ودير البلح.
وأرسلت الأمم المتحدة 1.2 مليون جرعة،
واللقاحات عبارة عن قطرات فموية وليست حقنا.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت الخميس، أن "إسرائيل"
وافقت على سلسلة "هدن إنسانية" تستمر كلّ منها لـ3 أيام في وسط القطاع
وجنوبه وشماله لتنفيذ حملة تلقيح ضد شلل الأطفال تشمل 640 ألف طفل. (المملكة)
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