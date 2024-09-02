التهجير.. المخطط الصهيوني بالضفة الغربية

د. نادية سعد الدين

الكيان الصهيوني يسعى في الضفة الغربية لتنفيذ نفس المخطط الذي فشل في تحقيقه بقطاع غزة، ألا وهو التهجير، ركيزة المشروع الصهيوني وعماد حركته الاستيطانية في فلسطين المحتلة.

لقد توهم الاحتلال بأن مخططه في القطاع سيمر بسلاسة؛ بتهجير سكان غزة إلى سيناء وتطهير القطاع من المقاومة لمنع تكرار تهديدها وتسهيل سيطرته، ولربما إعادة استيطانه كحال ما قبل 2005، توطئة لتكرار المشهد في الضفة الغربية نحو الأردن، وبالتالي؛ الاستيلاء على كامل الأرض الفلسطينية.

وفي كل مرة ((موهومة))، تشرع المنظومة الصهيونية بتسويق خطاب ((التبرير)) في محاولة ((شرعنة)) عملية التهجير التي تقوم بها، على غرار محاولاتها الحثيثة لطرد أهل غزة خارج وطنهم، عبر ارتكاب المجازر والجرائم الوحشية بحقهم، تحت ذريعة محاربة ((حركة حماس)) والقضاء على تهديدها المتواتر للكيان المُحتل.

إلا أن مخطط الاحتلال لم يكن يمر بسهولة، في ظل صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه ورفض مغادرة وطنه، وبفضل ثبات صلابة المقاومة الفلسطينية.

لا شك أن استمرار عمليات المقاومة تُعيق المخطط الصهيوني في فلسطين المحتلة، كما أن كل فعل مقاوم يُجابه به الكيان المُحتل يساهم في تقويض شرعية الوجود الصهيوني، ويُفاقم تصدعاته الداخلية، ويُعمق الفجوة بين أفراد المجتمع الصهيوني والمنظومة السياسية الحاكمة في الكيان المُحتل.

وهذه الإشكالية تتنامى في المرحلة الحالية بشكل متسارع، عبر التظاهرات الحاشدة ضد ((بنيامين نتنياهو)) والمطالبة باستقالته أو تنحيه، أما ما يسمى ((زُورا)) بالمعارضة الصهيونية، فلا رهان عليها، فما يجري من مُناكفات ضد الائتلاف اليميني الحكومي تدور في إطار المزايدات السياسية فقط، ففي النهاية لا اختلاف جوهريا بينهم تجاه القضية الفلسطينية.

إن فشل مخطط الاحتلال بالتهجير حينا، لا يعني إلغاؤه، فهو ملازم للمشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة، وكامنٌ في الإرهاب الصهيوني الاستيطاني الإحلالي وفي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، فحرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، والهجمات الإرهابية التي تُشن ضد المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية، والمذابح والاعتقالات والإبعادات القسرية، ما هي إلا آلية من آليات الاستيطان الصهيوني الإحلالي، ولا يمكن تحقق المشروع الصهيوني بدونها.

ومن خلال التهجير المنظم والمؤسسي، يستطيع الاحتلال تحقيق المراد من التطهير العرقي، أسوة بسجله الدموي من المذابح والمجازر ضد الفلسطينيين، كما يتم بواسطته أيضا إصلاح ((الميزان الديمغرافي)) بين الفلسطينيين العرب والمستوطنين اليهود في فلسطين المحتلة، بوصفه هاجسا صهيونيا سيقود إلى كارثة وشيكة الوقوع عند ميله في غير صالحهم، حيث سيقوض سيطرتهم الحصرية على فلسطين، وستموت معه فكرة ((الدولة اليهودية)) الخالصة، حتى لو كانت مناقضة للواقع.

لن يتوقف الاحتلال عن تنفيذ مخطط التهجير، فهو بالنسبة إليه أداته الرئيسية للتخلص من العدد الأكبر للفلسطينيين، وضمان السيطرة الكاملة على الضفة الغربية لضمها للكيان المُحتل، في ظل ائتلاف يميني وديني صهيوني حاكم يؤمن بفكرة ((الوطن البديل))، إلا أن صمود الشعب الفلسطيني واستمرار المقاومة وتمسك أهل الأرض بحقهم وسعيهم لدحر الاحتلال، لن تجعل لذلك المخطط مخرجا، فالحقوق لا تضيع بالتقادم.