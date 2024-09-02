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الشرق الأوسط على حافة الانفجار: تعقيدات السياسة الإقليمية ومستقبل الصراعات

9/2/2024 12:10:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


تواجه منطقة الشرق الأوسط مرحلة حاسمة من تاريخها، حيث تتشابك خيوط السياسة الإقليمية مع تطورات عسكرية واقتصادية واجتماعية معقدة، تجعل المنطقة أقرب ما تكون إلى الانفجار، من الصراعات العسكرية المفتوحة إلى التحالفات الهشة، تبدو المنطقة كبرميل بارود، قابل للاشتعال في أي لحظة، هذا المقال يحلل الوضع الإقليمي الراهن، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه المنطقة، والسيناريوهات المحتملة لمستقبلها.
تتصدر القضية الفلسطينية واجهة الأحداث في الشرق الأوسط، حيث تستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في تأجيج الصراع وتزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية وفشل المفاوضات بين إسرائيل ومصر بشأن محور فيلادلفيا يشير إلى أن إسرائيل مصممة على فرض رؤيتها الأمنية، حتى لو كان ذلك يعني استمرار المواجهات مع حماس وتصعيد العنف.
إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاحتفاظ بالسيطرة على محور فيلادلفيا يعكس نهجًا إسرائيليًا يقوم على القوة العسكرية كوسيلة لتحقيق الأمن. هذا النهج يواجه رفضًا قاطعًا من مصر، التي ترى في هذا المطلب انتهاكًا لمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين. تعقيد هذه المفاوضات يضع المنطقة أمام خيارين: إما تصعيد أكبر قد يشمل عمليات عسكرية جديدة، أو ضغط دولي يجبر الأطراف على التوصل إلى تسوية تحفظ ماء الوجه للجميع.
تاريخيًا، تلعب مصر دور الوسيط في النزاعات الإقليمية، ومع تصاعد التوترات الحالية، تتعزز أهمية هذا الدور. رفض القاهرة للمطالب الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا يعكس رغبة مصر في الحفاظ على سيادتها من جهة، وتجنب تصعيد الصراع من جهة أخرى. مصر، التي تعاني من تحديات اقتصادية وأمنية داخلية، تجد نفسها مجبرة على المناورة بحذر في هذا الملف الشائك، حيث أن أي تصعيد قد ينعكس سلبًا على أمنها القومي.
مصر تدرك أن استمرار الصراع دون حل يضعها في مواجهة مباشرة مع تداعيات إنسانية وأمنية كبيرة. لذا، فإن تحركاتها الدبلوماسية تسعى لتحقيق تهدئة مؤقتة على الأقل، وربما تسوية طويلة الأمد إذا ما توافرت الظروف المناسبة.
لا يمكن تحليل الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط دون الإشارة إلى الدور الإيراني المتصاعد. إيران، التي تدعم فصائل المقاومة الفلسطينية مثل حماس، ترى في استمرار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي فرصة لتعزيز نفوذها في المنطقة، هذه الديناميكية تُستخدم كأداة لمواجهة الضغوط الدولية والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
إيران تسعى للاستفادة من أي تصعيد في غزة، لتعزيز موقعها كقوة إقليمية مؤثرة، وإن استخدام الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية يضع المنطقة أمام خطر تصعيد واسع قد يشمل جبهات أخرى، مثل الجبهة الشمالية مع لبنان، حيث يمكن لحزب الله، المدعوم إيرانيًا، أن يدخل المعركة في حال تصاعدت الأمور.
تحولات التحالفات الإقليمية هي سمة أساسية للوضع الراهن في الشرق الأوسط. تحالفات مثل التحالف السعودي-الإماراتي تبدو متماسكة ظاهريًا، لكنها تخفي تحت سطحها تباينات كبيرة في المصالح والإستراتيجيات. على سبيل المثال، التباين في التعامل مع الملف اليمني، حيث تدير السعودية والإمارات سياستيهما الخارجية بشكل منفصل إلى حد كبير، ما يضعف من قوة هذا التحالف على المدى الطويل.
التحالفات الأخرى، مثل تلك التي بين إسرائيل وبعض دول الخليج، تعكس محاولة لإعادة رسم خريطة القوى في المنطقة. هذه التحالفات تستند إلى المصالح المشتركة، مثل مواجهة النفوذ الإيراني، لكنها تبقى هشة بسبب تضارب المصالح في ملفات أخرى، مثل القضية الفلسطينية التي تظل ملفًا حساسًا لكل دول المنطقة.
تبقى الولايات المتحدة لاعبًا رئيسا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تدعم إسرائيل بشكل غير مشروط تقريبًا، ما يعقد من جهود التوصل إلى حلول سلمية للصراع، إن الدعم الأميركي لإسرائيل، سواء من خلال تقديم المساعدات العسكرية أو الحماية الدبلوماسية في المحافل الدولية، يزيد من تعنت الحكومة الإسرائيلية في مفاوضاتها مع الأطراف الأخرى.
في الوقت نفسه، تجد الولايات المتحدة نفسها في موقف صعب، حيث يجب عليها التوازن بين دعمها التقليدي لإسرائيل والضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي لوقف الحرب وتحقيق تسوية عادلة، هذا التوازن قد يصبح أكثر تعقيدًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث ستكون السياسة الخارجية، وخاصة في الشرق الأوسط، محط أنظار الناخبين.
الوضع في الشرق الأوسط يتجه نحو المزيد من التعقيد، مع احتمالية تصاعد الصراعات في أكثر من جبهة، والسيناريو الأكثر تشاؤمًا يتوقع اندلاع حرب إقليمية شاملة، في حال لم يتم احتواء التصعيد الحالي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، أو في حال قررت إيران وحلفاؤها التدخل بشكل مباشر.
على الجانب الآخر، قد يؤدي الضغط الدولي وتدخل الأطراف الكبرى إلى فرض تهدئة مؤقتة على الأقل، تفتح المجال لمفاوضات جديدة. لكن هذه التهدئة ستكون هشّة ما لم تُعالج الأسباب الجذرية للصراعات، وخاصة القضية الفلسطينية التي تظل جوهر النزاع في الشرق الأوسط.
في ظل هذا المشهد المعقّد، تظل منطقة الشرق الأوسط أمام مفترق طرق التوترات السياسية والعسكرية، مع تصاعد الدور الإيراني والتحالفات الهشة، تجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل المنطقة. ومع ذلك، يبقى الحل السياسي الشامل والضغط الدولي من أجل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية مفتاحًا رئيسا لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تمتلك الأطراف المعنية الإرادة لتحقيق هذا الحل قبل أن تنفجر الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه؟

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