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تصويب مفهوم الدولة

9/2/2024 12:10:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الشراكة بين القطاع العام والخاص، عبارة مستهلكة كثيرا وتم توليدها من جديد على اللافتات الانتخابية التي تضج بها شوارع المدن الأردنية.
والعبارة خالية من المعنى في الحقيقة، ليست أكثر من دعوة فارغة من المضمون، فالشراكة – أي شراكة- تتطلب حدا أدنى من التفاهمات، والتفاهمات في الأردن معدومة بين القطاعين حد وصولهما إلى أن يكونا ضدين، لا شريكين.
وهذا سببه غياب مفهوم "الدولة" بمعناه الحقيقي عند الغالبية.
لكي تكون هناك شراكة حقيقية فيجب ان يكون هناك أساس مشترك هو "الدولة للجميع"، والدولة لا تعني بأي حال بكل معانيها أن تكون محصورة بالسلطة أو الجهات الرسمية، بل هي للجميع ضمن محددات واضحة يرعاها الدستور وتنظمها القوانين.
في الأردن، ومع مفهوم "الدولة الريعية" طويل الأمد الذي استمر طويلا جدا، وانتشار فكرة "المحاصصة" كان القطاع العام يتضخم أفقيا كماكينة بيروقراطية هائلة الحجم، كان للقطاع العام دوره الحيوي في تأسيس مؤسسات الدولة على نسق إداري مدهش، لكن مفهوم الريعية أفسد الدهشة كلها مع مرور الزمن ليتشكل في وعي المجتمع أن التعليم العالي طريق للتعيين الحكومي، فتضخم الجهاز وتضخمت تعليماته ولوائحه بما لا تحتمله القوانين الناظمة فتعطلت الحركة وتثاقلت إلى حد ما نراه اليوم.
في المقابل، كان القطاع الخاص دوما تحت شبهة "النصب والاحتيال"، لم يكن يحظى برعاية حقيقية في مجال التشريعات الناظمة ليكون جزءا من مفهوم الدولة، كان ينمو بشكل متسارع لكن على مزاجية أصحاب المصالح ضمن دائرة ضيقة جدا.
اليوم، انتهت الدولة الريعية بالمطلق، وهذا ليس خيارا بين خيارات بل نتيجة حتمية لغييرات عالمية في عالم تغير بالكامل، أدواته تغيرت بالكامل مما يعني أن القطاع العام بمفاصله الثقيلة والبطيئة لا يستطيع الاستمرار بقواعد وأدوات الأمس، والقطاع الخاص اليوم فيه تكنوقراطيون وفنيون وأصحاب معرفة شباب يملكون الأدوات العصرية المؤسسة على تكنولوجيا المعرفة والدفق المعلوماتي، وهذا يعني زحزحة حتمية لقواعد الدائرة الضيقة التقليدية من أصحاب المصالح الكلاسيكيين.
هذا سيكون أول تحديات السلطة التشريعية القادمة، وكان من المفترض ان يكون تحديا للأحزاب التي نشأت بعمليات "السلق" بدلا من النضج الهادئ والواعي، لتضع برامج ضخمة ومكثفة وتصورات لتشريعات وقوانين وأنظمة وخطط استراتيجية تكون هي برامجها المفترضة للحكم في حال استقامت العملية الديمقراطية على سكتها الصحيحة وبدأنا نشهد حكم الأغلبية ومعارضة الأقلية مع حضور دائم لفكرة التداول في السلطة.
بعض المشاهد في "الدعاية الانتخابية" متعبة جدا للوعي، وصعبة التصديق، من بينها مشاهد فيديو افتتاح المقرات لمترشحين بذبائح يتم ذبحها بكل ما في المشهد من دموية، أو مهرجانات الأغاني التي يتبعها دخول مفاجئ لنجوم الاستعراض من المترشحين، فنتساءل: كيف يمكن لكل هؤلاء أن يضعوا قواعد وتشريعات الزمن القادم، وهو قادم لا محالة.
ستقتحمنا أدوات العالم الجديد بكل ما فيه من تغييرات وعلينا ان نكون بكامل جاهزيتنا من الوعي، وأكرر ما أقوله دوما: الدولة هي ألا يحدث ذلك كله.

MENAFN02092024000072011014ID1108624969

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