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ماذا نريد؟

9/2/2024 12:10:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


لا يمكن عزل هذه المرحلة السياسية التي يعيشها الأردن عن المرحلة التي تمر بها المنطقة حاليا بكل ما فيها من مخاطر على مستقبل القضية الفلسطينية وعلى مستقبل إقليم الشرق الأوسط نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية وتهويد مدينة القدس ومقدساتها، حيث بلغ التهديد حد المساس بالمسجد الأقصى المبارك لإقامة كنيس يهودي حسبما صرح بذلك وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير.
التطورات الخطيرة في الضفة الغربية بعد كل ما جرى من حرب إبادة جماعية في غزة تعني أن محاولات التهدئة والهدنة، أو التوصل إلى اتفاقية لتبادل الأسرى لم تعد مدخلا كافيا لوقف الحرب، ولتخفيف التوتر واحتمالات التصعيد العسكري واندلاع حرب إقليمية ذات أذرع دولية، ولإيجاد أفق سياسي محتمل لفترة طويلة من الزمن ما لم يكن هناك موقف دولي حاسم لكبح جماح قادة الكيان الصهوني!
الضفة الغربية تحتل من جديد وسيناريو التهجير الذي مورس في قطاع غزة ربما يتكرر في مناطق من الضفة الغربية، وفي جانب مما يجري هناك من عمليات الإحلال السكاني والاستيطان العمراني والبشري لتتحول الأراضي المحتلة منذ العام 1967 إلى أرض إسرائيلية ويهودية بالكامل، وذلك يعني سد الطريق على حلول سياسية من أي نوع أو مستوى.
التزامن بين الاستحقاق الدستوري الذي سنذهب إليه يوم العاشر من الشهر الحالي وبين هذا الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية وفي المنطقة يقتضي هذه المرة التركيز على صلابة الأردن أمام تحديات حقيقية ومخاطر ماثلة للعيان، من أجل تعزيز قوته وثباته وقدرته على التعامل مع مختلف الاحتمالات والتطورات، والمعنى الحقيقي لتلك الصلابة يكمن في ترتيب البيت الداخلي بجميع أسسه وواجهاته وأسواره وساكنيه!
لقد نبه جلالة الملك في مناسبات عديدة إلى أن عمليات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري هي جزء من عملية تكوين الدولة القوية القادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء، وأن انضمام الأردنيين وخاصة جيل الشباب إلى الأحزاب والمشاركة في اختيار أعضاء مجلس النواب الجديد على أسس برامجية يقوي من السلطة التشريعية ويترجم على أرض الواقع مبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار الذي يتعلق بحاضر ومستقبل بلدهم.
نحن اليوم أمام سؤال كبير( ماذا نريد؟) ومبعث السؤال يتجاوز العملية الانتخابية في حد ذاتها - وهي ستتم في موعدها بإذن الله،- إلى سؤال الوطنية الصادقة، والوعي الوطني بطبيعة الأحداث وأثرها على الأردن وأثر الأردن فيها، ذلك أن توجه الأردنيين إلى صناديق الاقتراع بنسب عالية وغير مسبوقه سيحمل في طياته وفي معانيه بالنسبة لواقعنا الإقليمي معاني كثيرة وحاسمة، وسيبعث رسائل ذات مغزى لكل من يحاول رسم سيناريوهات مشبوهة وموتورة من النوع الذي يصدر عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية وغيرهم، أو من قبل أولئك الذين لا يدركون قوتنا الحقيقية القائمة على قوة نظامنا وتضامننا الوطني، واستعداد بلدنا المطلق للدفاع عن أرضه وشعبه ومصالحه العليا.
نعرف أن هناك من يحاول التقليل من شأن ما نعمل عليه من تحديث سياسي، ومن نموذج جديد للأداء البرلماني، وخاصة بوجود ممثلي الأحزاب التي ستعمل بمثابة حكومة الظل، ولكننا نعرف كذلك أننا نعيد صياغة المشهد الداخلي بحيث تقوم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سواء على مستوى التشريع أو الرقابة أو النقاش العام ليس وفق المنهج الديمقراطي وحسب، بل على أساس الدور المنوط بسلطات الدولة ومؤسساتها في تعميق وترسيخ قواعد الدولة لتكون الرقم الأصعب في أي معادلة تتعلق بحاضر المنطقة ومستقبلها!

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