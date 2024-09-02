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فلنذهب وننتخب

9/2/2024 12:10:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أسبوع واحد فقط تبقى على موعد الاستحقاق الدستوري، المتمثل بإجراء انتخابات مجلس الامة الذي يحمل الرقم عشرين، تتم عملية الانتخاب كالعادة، وفق قانون انتخاب جديد جاء نتيجة مخرجات لجنة ملكية اوكل لها تحديث المنظومة السياسية، فكان من بين ما تم اقتراحه مشروع قانون انتخاب جديد، وقانون أحزاب أيضا.
هذا القانون الذي مر بكل مراحله الدستورية اعتمد كوتة متدرجة للأحزاب تبدأ في انتخابات العاشر من الشهر الحالي بـ41 مقعدا نيابيا من أصل 138 مقعدا هي مجموع مقاعد المجلس، ومن ثم ترتفع في الانتخابات التي ستجري في عام 2028 الى 50 % من مقاعد المجلس، ومن ثم في المرحلة الأخيرة عام 2032 لتصبح بواقع 65 % ما يعني ان الدولة تريد التوجه لفكرة الحكومات الحزبية البرلمانية ولكن بالتدريج.
هذا التوجه الإصلاحي (الحكومات البرلمانية) لا يمكن تنفيذه بعد انتخابات العاشر من أيلول فورا، وانما سيكون المجلس المقبل بمثابة بداية طريق لتنفيذ الرؤية الإصلاحية المشار اليها، ذاك يعني ان الطريق بات معبدا وواضحا وعلينا نحن جمهور المواطنين (الناخبين) التعامل مع ذلك من خلال الذهاب الى صندوق الاقتراع، بكثافة، وتغيير نسب الاقتراع، حتى لا نترك بابا مفتوحا لإجهاض الفكرة.
الحقيقة الثابتة انه لا يجوز لنا البقاء في غرفة مظلمة، دون حراك، والنوح على حال مجالس النواب، دون ان يكون للناخب دور في التغيير، هذا التغيير لا يمكن ان يحصل دون مشاركة حقيقية، مشاركة تتضمن انتخاب الرؤية التي يؤمن بها الناخب، والحزب الذي يعبر عن جزء من رؤيته تلك.
اتفق، قد لا تملك الأحزاب برامج حزبية تتوافق بالكامل مع رؤية الناس، ولكن دعونا ننظر للجزء الممتلئ من الكأس، وننتخب من يمتلك الحد الادنى من الفكرة الاصلاحية التي نبحث عنها، وقتها يمكن ان نراكم مشرعين لديهم قدرة على التشريع وتغيير القوانين والتعامل مع تشريعات جديدة، وتقديم رؤى إصلاحية مستقبلية، وهذا ابدا لا يمكن ان يحصل ونحن في الزوايا المظلمة لا نفعل شيئا غير انتقاد المجالس النيابية وعدم الذهاب لصناديق الاقتراع.
الحقيقة الثابتة انه كلما توسعت نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية، فإن مخرجات المجلس تكون افضل، هذه حقيقة علمية، وبناء عليه، فإن الذهاب بكثافة يوم الاقتراع، وانتخاب البرنامج الذي يتوافق مع رؤيتنا، من شأنه الوصول بنا لبدايات الطريق التي جاءت في ، فكثافة الحضور يوم الانتخابات تعني القضاء على كل اشكال التشكيك، وهذا من شانه تعزيز الرؤية التي جاءت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
لم يتبق الكثير، وحتى نخرج من معزوفة النوح والنقد لمجالس النواب، شكل مستمر فإن الحل يكمن في تعزيز المشاركة وعدم ترك الساحة لأولئك الذين ينتخبون مترشحيهم مناطقيا او عشائريا او جهويا، والمساهمة في انتخاب البرامج التي تتفق مع جزء من الرؤية التي يمتلكها كل فرد منا.
القوائم الحزبية وعددها 25 قائمة تمثل 36 حزبا قدم سوادها برنامجها الانتخابي ورؤيتها، وكذلك فإن بعض القوائم المحلية وضعت برامج عمل لها يمكن اعتبارها واعدة، ولذلك فإن المهمة لا تبدو صعبة، فالمشاركة في انتخابات العاشر من أيلول تعني المشاركة في وضع العربة على طريق الإصلاح الحقيقي، والاختيار الصحيح من شأنه الارتقاء بالأداء البرلماني لمستويات إيجابية يمكن البناء عليها لاحقا، وأيضا فإن محاسبة الكتل والبرامج على ادائه يعزز فكرة مراقبة أداء النواب وعدم تركهم دون حسيب او رقيب.
دعونا ننتخب، فنحن لا نملك ترف تضييع الوقت فالقضايا الداخلية والمحلية كثيرة، والمطلوب مجلس نيابي يستطيع التعامل مع كل التحديات برؤية واضحة، مجلس نيابي يتعامل وفق برنامجه وليس بحسب رغبات الحكومات.
أيها السادة.. فلنذهب بكثافة، ونختار الأفضل، ونعزز فكرة خيارات البرامج بعيدا عن المعارف والقربى والجغرافيا وغيرها من أشكال.

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