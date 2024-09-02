Monday, 02 September 2024 09:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل سيغلق الأردن حدوده مع الضفة؟

9/2/2024 12:10:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

سألت مسؤولا على رفعة بالمستوى في الدولة الأردنية وعلى صلة بالتخطيط السياسي- الامني، معا، اذا ما كان الأردن سيغلق حدوده مع الضفة الغربية اذا استشعر احتمالات التهجير من الضفة الغربية الى الأردن، في اي توقيت مقبل في ظل الظروف الحالية الصعبة.
المسؤول أجاب بنفي حاد مع نبرة استنكارية في الكلام، معتبرا ان هذا الخيار لم يتم طرحه اصلا، وليس هو الحل، لأن التعقيد أخطر بكثير من اغلاق جسر او معبر هنا او هناك.
في قصة الضفة الغربية، علينا أن ننتبه اولا الى فكرة مهمة، ونحن نحتاجها يومياـ اي تعزيز العداء نحو سياسات اسرائيل في الضفة الغربية، فهي الطرف "الجاني"، وليس تصنيع موجة توتر عكسية نحو "الضحية" اي الفلسطينيين ذاتهم باعتبارهم حزموا أمتعتهم.
حرف النقاشات حول اهل الضفة الغربية ذاتهم، يعبر احيانا عن سوء تقدير، او تضليل متعمد، او محاولة لاستبدال الاعداء، بالتغافل عن العدو الاساسي، وتصنيع عدو بديل نصب غضبنا عليه، باعتباره الاسهل في هذه المعادلة التي تحيط بنا من كل الجهات والاتجاهات ايضا.
النقطة الثانية هنا تتعلق ايضا بوضع الفلسطينيين ذاتهم في الضفة الغربية، حيث لن يخرجوا من الضفة حتى لو تم حرقها، واحصاءات جسور الأردن تثبت ان متوسط عدد القادمين والمغادرين عبرها كما هو، ولا توجد اندفاعات سكانية، فردية او جماعية للخروج نحو الأردن، وهذا امر شهدناه ايضا في الانتفاضة الاولى والثانية، واذا كان الوضع الآن اصعب بطبيعة الحال، فإن اسرائيل ذاتها مهما صنعت ظروفا مأساوية في 11 محافظة فلسطينية، فلن تتمكن من إخراج الناس من بيوتهم، لأن هؤلاء يدركون كلفة الخروج، برغم ان الأردن مأمن لهم، ومعرّف عاطفيا لديهم بكونه لا يعاديهم سياسيا واجتماعيا.
بالمقابل لا تتوقعوا ان يطلق أردني واحد في هذه الدنيا رصاصة عبر الحدود في وجوه القادمين لوقفهم، اذا تخيلنا نزوحا بأعداد كبيرة مشيا على الاقدام على سبيل المثال، ولأن الأردن ليس تحت اختبار لأخلاقه القومية والاجتماعية بالنسبة لي، فهو في نهاية المطاف لا بد ان يعالج الوضع بما يضمن تثبيت الفلسطينيين، على أرضهم، وحماية الأردن ايضا، في ذات التوقيت.
هذا يعني ان تبسيط القصة، بالطريقة التي نسمعها يعبر عبر تحليلات التهويل وصناعة الاعداء الوهميين يعبر عن سذاجة، او سوء نوايا، او صيد في الماء العكر، من جانب المسترزقين على هكذا قصص، والتحدي اليوم، هو وقف الاحتلال عن اعماله، وليس حرف البوصلة نحو ثلاثة ملايين وربع المليون فلسطيني، قد يهددون الأردن في ليلة، وهذا غير صحيح، وعلينا ان نتذكر ان هؤلاء يتوزعون على محافظات وقرى، واسرائيل قد تتمكن من اخلاء حي او مخيم، لكن يستحيل ان تتمكن من تنفيذ سيناريو الازاحة السكانية الكاملة.
جميع اهل الضفة الغربية يحملون جوازات أردنية مؤقتة، وهناك نسبة منهم لست مضطرا لذكرها هنا تحمل الرقم الوطني، بمعني انهم مواطنون أردنيون بما يؤهلهم للهجرة الناعمة، اي الخروج بشكل قانوني، ولا يستطيع الأردن منعهم اصلا، فهم مواطنيه قانونيا، فيما البقية يحلمون جوازات أردنية مؤقتة، ولديهم اقارب وانسباء في الأردن، ونسبة كبيرة من ابنائهم درسوا في جامعات الأردن، ويعرفون عمان والكرك واربد كما تعرفون انفسكم.
ما يراد قوله هنا ان خطر التهجير لا يرتبط اصلا بفكرة الجسور والمعابر المفتوحة او المغلقة، ولا بتعريف القادم ان كان أردنيا في الضفة الغربية او حاملا لحواز أردني مؤقت، حيث يتركز خطر التهجير على الازاحة السكانية بأعداد كبيرة تعبر عبر حدود تمتد مئات الكيلومترات، بشكل فوضوي، وهو امر اراه مستحيلا، ولن يقوم به الفلسطينيون، اصلا، واسرائيل عاجزة عن تنفيذه ايضا لوجستيا، لاعتبارات ميدانية، واكثر ما تقدر عليه اسرائيل هو تهجير الفلسطينيين داخل الضفة الغربية ذاتها، من مكان الى مكان، في سياقات التوسع واخلاء مناطق محددة.
نريد عقلتة الحوار، ووضع كل السنياريوهات، والاستعداد لكل الاحتمالات بروح موحدة لشعب موحد يفهم استحقاقات موقعه جيدا، في وجه عدو محدد، لكن دون تهويل، او بيع للاوهام، مع ادراكنا ان الضفة الغربية تعد جزءا من ملف الامن الأردني بكل خواصره المرهقة.
الديموغرافيا الفلسطينية لعنة على اسرائيل، وحماية الأردن امانة ايضا في اعناقنا.

MENAFN02092024000072011014ID1108624966

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث