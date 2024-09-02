الأشغال تبدأ بتنفيذ مشروع إعادة طريق الطفيلة - الكرك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الأحد، بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق الطفيلة - الكرك (الطريق الملوكي)، الجزء السابع بطول 5 كلم، وذلك بعد الانتهاء من صيانة مقطع نافذ باتجاه غابة الجازي في لواء بصيرا.
وقال مدير مديرية أشغال الطفيلة، المهندس عمار الحجاج، إن إنجاز المقطع من أمام مركز أمن الرشادية، بطول 2.1 كيلومتر وبتكلفة 200 ألف دينار، يعد من أبرز مشاريع خطة الوزارة لعام 2024، نظرا لأهمية المقطع المروري المؤدي لمحمية ضانا ومنطقة (عين لحظة) السياحية البيئية وغابة الجازي.
وأضاف أنه سيتم استكمال إعادة تأهيل المقطع الممتد من مصنع الألبسة في منطقة بصيرا وحتى مركز أمن الرشادية، بطول 2 كيلومتر، العام المقبل، وذلك في إطار خطط الوزارة لرفع كفاءة الطريق الملوكي، وضمان ديمومته وشموله بكافة عناصر السلامة المرورية الرامية الى الحد من الحوادث وتسهيل تنقل المواطنين والسياح.
وأشار الحجاج، إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع الطريق الملوكي، تبلغ نحو 1.9 مليون دينار، ويتضمن إعادة تأهيل وصيانة المنطقة المستهدفة وبالاتجاهين، إضافة إلى توسعة المقطع العرضي للطريق ليصبح بعرض 10 أمتار للاتجاهين، وإزالة طبقات الإسفلت وأعمال حفريات، إضافة الى أعمال السلامة المرورية.
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