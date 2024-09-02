الأشغال تبدأ بتنفيذ مشروع إعادة طريق الطفيلة - الكرك



وقال مدير مديرية أشغال الطفيلة، المهندس عمار الحجاج، إن إنجاز المقطع من أمام مركز أمن الرشادية، بطول 2.1 كيلومتر وبتكلفة 200 ألف دينار، يعد من أبرز خطة الوزارة لعام 2024، نظرا لأهمية المقطع المروري المؤدي لمحمية ضانا ومنطقة (عين لحظة) البيئية وغابة الجازي.



وأضاف أنه سيتم استكمال إعادة تأهيل المقطع الممتد من مصنع الألبسة في منطقة بصيرا وحتى مركز أمن الرشادية، بطول 2 كيلومتر، العام المقبل، وذلك في إطار خطط الوزارة لرفع كفاءة الطريق الملوكي، وضمان ديمومته وشموله بكافة عناصر السلامة المرورية الرامية الى الحد من الحوادث وتسهيل تنقل المواطنين والسياح.



وأشار الحجاج، إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع الطريق الملوكي، تبلغ نحو 1.9 مليون دينار، ويتضمن إعادة تأهيل وصيانة المنطقة المستهدفة وبالاتجاهين، إضافة إلى توسعة المقطع العرضي للطريق ليصبح بعرض 10 أمتار للاتجاهين، وإزالة طبقات الإسفلت وأعمال حفريات، إضافة الى أعمال السلامة المرورية.