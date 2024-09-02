العمل بمشروع توسعة وصيانة لطريق معان-الشيدية



وتتضمن الأعمال في االمشروع الممتد لنحو 62 كلم والممول من شركة الفوسفات الأردنية، صيانة الطريق من جسر معان- المدورة- الجفر باتجاه مثلث الشيدية، وقد تم تقسيم العمل على الطريق الى جزئين يشمل الأول أعمال توسعة وصيانة للطريق القائم بطول (31) كم وزيادة سعة الطريق بنحو 3 أمتار ليصبح بعرض 10 -11 مترا.



فيما يتضمن الجزء الثاني من العمل الذي يبلغ طوله 31 كم أيضا أعمال توسعة لأجزاء من الطريق، إضافة لأعمال الصيانة والتعبيد لكافة المسافة المشمولة بالعطاء والتي تمر بمثلث الشيدية باتجاه مناجم الفوسفات.



كما تتضمن الأعمال تركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية لمنطقة تقاطع الشيدية، إضافة لأعمال السلامة المرورية بتأهيل مداخل ومخارج منطقة التقاطع الشيدية بفصل المسارب وعمل جزيرة وسطية من الكاندرين.



وتنفذ الأعمال في المشروع دون إغلاق الطريق أمام حركة السير، إذ سيتم عمل تحويلة مرورية معززة بعناصر السلامة المرورية، من الإشارات التحذيرية والإرشادية والحواجز الخرسانية والحواجز البلاستيكية والمطبات والعواكس والإشارات المضيئة والأسهم المضيئة حفاظا على سلامة سالكي الطريق.



ويأتي هذا المشروع بهدف تحسين طريق حدود المدورة - معان بالاضافة الى الطريق الواصل من تقاطع الشيدية باتجاه المناجم ورفع مستوى الطرق فيها وتحسين واقع الخدمات المقدمة وزيادة عناصر السلامة المرورية في المنطقة.



وكانت الوزارة قد باشرت في تموز الماضي أعمال مشروع صيانة وتأهيل أجزاء من طريق المدورة- معان، بدءًا من مركز حدود المدورة باتجاه معان وبطول 25 كم، ضمن حزمة مشاريع تنفذها الوزارة على هذا الطريق الحيوي والذي يبرط الأردن بالمملكة العربية السعودية، بلغت 3 مشاريع فيما تبلغ طول المسافة التي شملتها الأجزاء الثلاثة نحو 87 كلم.