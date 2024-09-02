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إغراق السوق بـالأفريقي يكبد مزارعي الليمون الخسائر

9/2/2024 12:08:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف الغور الشمالي- تتهم جمعية الحمضيات الأردنية الزراعية في لواء الغور الشمالي، وزارة الزراعة، بـ"عدم الالتزام بالروزنامة الزراعية المنبثقة عن اتفاقية سابقة مع الجمعية"، مشيرة إلى أن "سماح الوزارة باستيراد كميات كبيرة من الليمون الأفريقي، يتسبب بخسائر مالية للمزارعين تفوق قدرتهم على تحملها".
وتبلغ المساحة الزراعية في اللواء نحو 118 ألف دونم، تسيطر على غالبيتها زراعة الحمضيات بمساحة 66 ألف دونم، فيما تحتل زراعة الخضراوات مساحة 34 ألف دونم، و12 ألف دونم للقمح والشعير، بالإضافة إلى 3 آلاف دونم من الموز ومثلها لأشجار النخيل.
ووفق رئيس الجمعية، عبد الرحمن الغزاوي، فإن "الوزارة منحت تراخيص لاستيراد نحو 8 آلاف طن من الليمون الأفريقي، رغم أن الاتفاقية تنص على السماح باستيراد 3 آلاف طن فقط، فضلا عن أن الليمون المسموح بإدخاله إلى المملكة، يجب أن يكون "نخب أول"، فيما الموجود في الأسواق المركزية هو نخب ثان وبأسعار زهيدة، ما أدى لزيادة الطلب عليها، وانهيار سعر الليمون المحلي".
وأشار الغزاوي أيضا، إلى أن "الاتفاقية مع وزارة الزراعة، تقضي بعدم السماح باستيراد الليمون بعد منتصف الشهر الماضي، إلا أن هناك مليوني كيلوغرام من الليمون مرتقب دخولها إلى السوق الأردني، ويجب إعادتها إلى المصدر قبل أن تتفاقم خسائر المزارعين أكثر فأكثر".
لذلك، يطالب الغزاوي، الوزارة، بـ"احترام الاتفاق مع الجمعية، وإلزام التجار المستوردين بإعادة التصدير إلى دول أخرى أو إبقائها في الثلاجات إلى شهري نيسان (أبريل) أو أيار (مايو) لحين انتهاء الموسم الزراعي".
كما طالب وزارة الزراعة بـ"ضرورة إيجاد حلول سريعة لتعويض المزارعين، كون الحمضيات زراعة موسمية، ويعد قطاعها من أهم القطاعات الزراعية في اللواء؛ حيث تشكل زراعة الحمضيات حوالي 90 % من مجمل العمل الزراعي، وأغلب سكان اللواء يعتمدون على العمل في مزارع الحمضيات وبيع منتوجاتها لتأمين متطلبات الحياة".
وأشار الغزاوي، إلى أن "أسعار الحمضيات في الأسواق متدنية جدا، إذ يباع كيلوغرام الليمون بحوالي 25 قرشا أو 30 قرشا"، مضيفا "أن كبار وصغار المزارعين، بصدد تنظيم احتجاجات سلمية في مزارعهم والعمل على قطف ثمار الحمضيات من دون بيعها".
وشدد على أن "الجمعية سيكون لها دور بارز في مساندة جميع مزارعي الحمضيات في المملكة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى "السعي لإيجاد مجموعة من الأسواق الخارجية لتصدير المنتج الأردني من خلال أعلى المعايير التسويقية، إضافة إلى ما ستقدمه من قروض ميسرة لمزارعي الحمضيات".
وقال الغزاوي "في خطوة نحو إنقاذ قطاع الحمضيات من انتكاساته المتتالية في الغور الشمالي، اتجه مزارعون إلى إنشاء هذه الجمعية تحت اسم جمعية الحمضيات الأردنية الزراعية التعاونية بهدف مشاركة الهموم ولفت الأنظار إلى ما يعانيه المزارعون في السنوات الأخيرة نتيجة الخسائر المتكررة، لكن وزارة الزراعة تعمل على إفشال تلك الجمعيات المختصة في أمور المزارعين، وخصوصا الحمضيات".
وأكد "أن الأعضاء والمزارعين يحرصون على أن تكون الجمعية مرجعية للمزارعين، وهي تعد الأولى المختصة بقطاع زراعة الحمضيات، كما يحرصون على النهوض بالواقع الزراعي لمنتج الحمضيات في الأردن الذي يتمتع بميزة نسبية مقارنة بإنتاج المنطقة العربية".
وأشار الغزاوي، إلى أن "الجمعية ستولي الجانب الإرشادي والتوعوي والتسويقي للمزارعين الاهتمام اللازم للمحافظة على جودة المنتج المحلي وتنافسيته، إضافة إلى حل مختلف المشكلات التي تواجه زراعة الحمضيات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة".
وبحسب المزارع أيمن علي، الذي قال إنه يمتلك نحو 30 دونما من الحمضيات في منطقة وقاص وباشر بقطف ثمارها، فإنه "تفاجأ بأسعار بسيطة جدا لا تناسب حجم العمل الزراعي من ري وتسميد وتمديد أنابيب ودفع أجرة عمال"، معتبرا "أن عدم التزام وزارة الزراعة بالاتفاقية التي أبرمت بينها وبين الجمعية سيؤدي إلى كارثة زراعية وخسائر مالية، جميع المزارعين في غنى عنها مع بداية الموسم الزراعي".
ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة للمزارع محمد الدلكي الذي أكد أنه قام بقطف ثمار الليمون وإرسالها إلى الأسواق المركزية في العاصمة عمان ومحافظة إربد، إلا أنه تفاجأ أيضا بالأسعار، ما دفعه إلى التوجه للجمعية التي أكدت، بدورها، تحمل المسؤولية والعمل على إيجاد حل سريع قبل ذروة الموسم.
وأضاف الدلكي "أن مزارعي اللواء يأملون من الجمعية بأن تزيد الاهتمام بمشاكل القطاع وأن يكون لقطاع الحمضيات أولوية خاصة عن باقي القطاعات كونه يشكل النسبة الأعلى من مجمل العمل الزراعي في مناطق الأغوار الشمالية، وتعتاش منه آلاف الأسر".
أما المزارع خالد الأحمد، فأكد، من جهته "أن منطقة الأغوار تعد سلة غذاء الأردن، وتتميز بزراعة الحمضيات وبعض الفواكه الاستوائية والجوافة وكذلك الخضراوات والتمور، مما يستوجب إيلاء المنطقة عناية أكثر والاهتمام بمشاكلها، متأملا أن تلعب الجمعية هذا الدور الغائب من قبل الحكومة".
وطالب الأحمد، بـ"ضرورة أن تكون هناك جهة مختصة تأخذ على عاتقها قرارات مصيرية فيما يتعلق بزراعة الحمضيات من حيث الاستمرار والتوسع، أو استبدال تدريجي لهذا النمط الزراعي الذي لم يعد مجديا في السنوات الأخيرة، وبات يكبد المزارعين خسائر مالية كبيرة".
ومع توالي خسائر قطاع الحمضيات بالأغوار خلال السنوات الأخيرة، يعول مزارعون على جمعية الحمضيات الأردنية حديثة التأسيس للإسهام في إيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجههم، خصوصا تلك المتعلقة بآثار الكوارث الطبيعية كموجات الصقيع والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، إضافة إلى الصعوبات التسويقية وتدني أسعار منتجاتهم، والأمراض التي تطال الأشجار والثمار، وشح المياه، وحاجتهم لعمليات الإرشاد والنصح الزراعي قبل البدء بالموسم وبعد الانتهاء منه.
وحاولت "الغد" الحصول على ردود أو توضيحات من وزارة الزراعة، من خلال الاتصال بعدد من المسؤولين فيها، إلا أن أيا منهم لم يُجب، في حين أكد مصدر فيها نية الوزارة إصدار بيان توضيحي بشأن ذلك.

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