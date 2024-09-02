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إربد.. موسم زيتون مبشر وتوقعات بارتفاع الإنتاج %20

9/2/2024 12:08:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- يترقب مزارعو الزيتون في إربد، موسما يقولون إنه مبشر، وإن كميات الإنتاج المتوقعة فيه، سترتفع بنسبة 20 % مقارنة بالموسم السابق، فيما يأملون بأن تحافظ أسعار الزيت على مستوياتها كما كانت في العام الماضي، وألا يكون هناك تأثير لزيادة كميات الإنتاج على الأسعار العام الحالي.
ويعتمد مزارعو الزيتون في إربد، بشكل كبير، على ما تنتجه أراضيهم من زيتون وزيت لتوفير نفقات أسرهم على مدار العام، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن انخفاض أسعار الزيت في حال حدث بالفعل، قد يدفع الكثير منهم إلى زراعة أراضيهم بمحاصيل وأشجار أخرى.
ووصل سعر تنكة زيت الزيتون العام الماضي (تزن 16 كيلوغراما) إلى 100 دينار، في حين تشير التوقعات لهذا العام إلى انخفاضها بنحو 10 دنانير بسبب زيادة كميات الإنتاج.
وأشار المزارعون إلى أن معدلات الأمطار التي هطلت على المحافظة العام الماضي وتجاوزت نسبتها 120 % كان لها الأثر الإيجابي في زيادة إنتاج الزيتون بشكل أفضل؛ حيث توفرت الاحتياجات الحرارية، وكان الجو مناسبا، لافتين كذلك إلى أن عدد الأيام الماطرة كان كبيرا، مما أعطى فرصة أفضل لإنتاج محصول الزيتون.
وقالوا، إنهم بدأوا يتحضرون لقطف ثمار الزيتون من خلال إزالة الأعشاب الجافة من تحت الأشجار ورشها بالمبيدات الحشرية، مشيرين إلى أنهم لا يتمكنون من قطف الثمار إلا بعد هطول الأمطار لغسل الأشجار من الغبار المتراكم عليها طيلة العام الماضي، إضافة إلى زيادة كميات الزيت في الثمرة، خصوصا أن الأشجار عطشى ولم تُرو منذ عام.
ووفق المزارع محمد خضير، فإن "شجرة الزيتون تمر بحالة المعاومة، حيث تتناوب الأشجار بين إعطاء براعم زهرية في سنة الموسم الوفير، وفي العام الذي يليه تميل هذه الأشجار لإعطاء براعم خضرية تكون مهمتها إعطاء نموات جديدة تحمل البراعم الثمرية للموسم التالي".
وأوضح خضير "أن عوامل عديدة تؤثر في شدة المعاومة، منها الصنف المزروع والخدمات الزراعية المقدمة للأشجار، مثل التقليم والتسميد السنوي المتوازن، والري التكميلي خلال الصيف، إضافة إلى الحراثة وإزالة الأعشاب الضارة".
أما المزارع علي المومني، فقال "إن الموسم الزراعي الحالي للزيتون أفضل من الموسم الماضي بسبب الأمطار التي سقطت على المحافظة العام الماضي"، مؤكدا "أن الإنتاج هذا العام سيكون وفيرا، مما يزيد دخل الأسرة ويوفر فرص عمل للأيدي العاملة".
ولفت المومني، إلى أن "موسم الزيتون ينتظره المئات من الأسر كل عام، خصوصا أنه يعد مصدر دخل للعديد من الأسر في إربد في ظل اعتمادهم على تلك الأشجار بشكل أساسي، إضافة إلى ما يوفره الموسم من فرص عمل مؤقتة للمتعطلين عن العمل".
من جهته، توقع مدير زراعة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، أن يكون موسم الزيتون مميزا هذا العام، مؤكدا أن محافظة إربد تشهد اكتفاء ذاتيا من محصول الزيتون هذا الموسم، وكمية المحصول تغطي حاجة المحافظة، فيما الفائض يتم بيعه إلى المحافظات الأخرى.
وأوضح أبو عرابي، أن الأصناف المزروعة في محافظة إربد ذات جودة عالية، وأنه من المتوقع أن يكون موسم الزيتون لهذا العام أفضل من سابقه نظرا لحمولات الأشجار، عازيا ذلك إلى معدلات هطول الأمطار المرتفعة العام الماضي، التي زادت في بعض المناطق 160 % على المعدل العام، إضافة إلى حملات الرش التي قامت بها مديرية الزراعة وعمليات الإرشاد للمزارعين.
كما توقع ارتفاع إنتاج الزيتون العام الحالي بنسبة تزيد على 20 %، داعيا المزارعين إلى عدم قطف ثمار الزيتون قبل الوصول إلى مرحلة النضج التي تختلف من صنف إلى آخر.
وأضاف أبو عرابي، أن بعض الثمار تنضج مع بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، في حين أن هناك أصنافا أخرى، ومنها النبالي المحسن الذي انتشر بشكل واضح، ينضج قبل نهاية هذا الشهر.
وعن أسعار الزيت المتوقع لهذا الموسم، أكد أبو عرابي أن الأسعار يحكمها العرض والطلب، في ظل ارتفاع أجور الأيدي العاملة وأعمال التقليم والرش والتسميد.
وشدد على أهمية استعمال الصناديق البلاستيكية المفتوحة وعدم خلط الثمار المصابة والساقطة على الأرض مع الثمار السليمة، وعدم استخدام العصي في عملية قطف الثمار، وتخزين الزيت في عبوات غير قابلة للصدأ.
وتعد محافظة إربد الأكبر بين المحافظات المزروعة بأشجار الزيتون، فيما تقدر وزارة الزراعة أن أكثر من مليون دونم مزروعة بالزيتون في الأردن، وتشكل 40 % من الإنتاج الزراعي و77 % من الأشجار المثمرة.
ووفق إحصائيات مديرية زراعة إربد، فإن المحافظة تنتج ثلث إنتاج المملكة من ثمار الزيتون والزيت، حيث تبلغ المساحة المزروعة 170 ألف دونم، وتشكل 95 % من إجمالي الأشجار المثمرة في إربد.
كما يعد الزيتون والزيت مصدر دخل رئيسيا أو مساندا لقرابة 35 ألف أسرة على مستوى المحافظة بسبب وجود أعداد كبيرة جدا من أشجار الزيتون، ما يعكس أهميته في مواجهة مشاكل الفقر والبطالة.
واحتلت محافظة إربد المرتبة الأولى على مستوى المملكة في إنتاج ثمار الزيتون المستخدم في العصر، وكمية زيت الزيتون المنتجة، خلال العام الماضي.
وبحسب المسح السنوي لمواسم 2023-2024 لمعاصر الزيتون، التي يبلغ عددها 146 معصرة، ونفذته دائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع وزارة الزراعة، بلغت كمية ثمار الزيتون المستخدمة في العصر في إربد 51.8 ألف طن، بانخفاض نسبته 5.9 % عن 2022، بينما كانت كمية زيت الزيتون المنتجة في المحافظة نفسها العام الماضي 10.2 ألف طن، بانخفاض نسبته 13.2 % عن العام الذي سبقه.
وبلغ إنتاج أشجار الزيتون في محافظة إربد العام الماضي 32.122 ألف طن، وبلغ إنتاج المحافظة من الزيت نحو 6382 طنا، اعتمادا على الإحصائيات الواردة من معاصر الزيتون في المحافظة وألويتها كافة.
ويبلغ إنتاج المحافظة السنوي من زيت الزيتون بين 10 و11 ألف طن اعتمادا على جودة الموسم الزراعي، ما يشكل نحو ثلث إنتاج المملكة تقريبا.
كما تضم المحافظة 52 معصرة زيتون تعمل بنظام العصر الثلاثي وبطاقات إنتاجية مختلفة، بالإضافة إلى 3 معاصر قديمة عاملة في لواء الكورة.

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