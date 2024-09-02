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مستشفى دله النخيل ينجح في استئصال ورم سرطاني معقد لمريض في العقد السادس

9/2/2024 12:07:28 AM
(MENAFN- Al Watan) في إجراء طبي جديد، ومتميز لمستشفى دله النخيل في الرياض، نجح فريق طبي مختص في المستشفى، في إجراء أول عملية استئصال ورم معقد في البطن، لدى أحد المرضى، في العقد السادس من العمر.
وتفصيلا، أوضح استشاري جراحة الجهاز الهضمي والأورام في مستشفى دله النخيل، الدكتور محمد العقيل، الطبيب المعالج للحالة، بأن الفحوصات الدقيقة التي تم إجراؤها للمريض، كشفت عن تشخيص ورم سرطاني بارز من المعدة، كان بين أحشاء بطن المريض، بلغ وزنه نحو 4.5 كيلوجرام، الأمر الذي أدّى إلى انسداد في الأمعاء، مع وجود حصوة بالمرارة، والتي بلغ حجمها نحو 6 سم *2.5

وتحدث الدكتور محمد العقيل، قائلا: " إن العملية التي تكللت بالنجاح التام، واستطاع المريض أن يغادر المستشفى بعد 5 أيام، من إجراء العملية وهو في حالة صحية ممتازة، وذلك بتوفيق من الله تعالى أولا، ثم بفضل الفريق الطبي المتعاون، والمكون من الاستشاري الدكتور ماجد الحربي استشاري الجراحة العامة والمناظير واستشاري الجراحة العامة الدكتور ناصر أحمد، وأيضًا الدكتور شريف مطر استشاري التخدير ورئيس قسم العمليات ".
وأكد الاستشاري العقيل أن نجاح الفريق الطبي، في إجراء العملية، ليس بالأمر المستغرب، حيث سبق وأن أجرى المستشفى الكثير من العمليات المعقدة، والتي تكللت كلها بالنجاح، نسبة لما يتمتع به الكادر الطبي والتمريضي والفني الذي يعمل منذ سنوات طويلة في المستشفى، من خبرات واسعة، بالإضافة إلى توفر الأجهزة والمعدات الطبية ذات التقنية العالية، وهو ما يتميز به مستشفى دله النخيل، إلى جانب التزام جميع مستشفيات مجموعة دله بمعايير الجودة النوعية، وسلامة المرضى.
يذكر أن شركة دله الصحية تضم حاليا عدة مستشفيات وعيادات، إضافة إلى تقديمها لخدمات الرعاية المنزلية، وتخدم أكثر من مليونين ونصف مليون مراجع سنويًا، كما تضم نخبة من الأطباء من ذوي التخصصات الدقيقة يسعون لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة ذات الجودة العالية. notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240901_014657_930-->

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