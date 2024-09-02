معسكر خارجي يعد النموذجي
التاريخ
9/2/2024 12:07:14 AM
(MENAFN
- Al Watan)
يتجه الفتح إلى قطر، لإقامة معسكر إعدادي هناك يمتد 10 أيام، حيث يسعى الجهاز الفني، بقيادة السويدي ينز غوستافسن، إلى استغلال فترة التوقف الحالية في تجهيز لاعبيه، ورفع معدلهم اللياقي.
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