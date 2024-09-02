حلوة الجوف يتعاقد مع نجم تشيلسي

(MENAFN
- Al Watan)
تعاقد العروبة مع الفرنسي كورت زوما، قادما من ويست هام الإنجليزي، وبدأ الفرنسي مسيرته مع سانت إتيان الفرنسي عام 2011، ومثّله 3 مواسم، ثم انتقل إلى تشيلسي الإنجليزي، ولعب بعدها للعديد من الأندية كان آخرها وست هام.
وخاض زوما 247 مباراة
في الدوري
الإنجليزي، سجل فيها 15 هدفًا، وصنع 3، كما ارتدى قميص منتخب
بلاده في 11 مناسبة.
وأبرم العروبة تعاقدات قوية خلال الميركاتو الذي سيغلق مساء اليوم، إذ نجح في ضم فواز الطريس من الخليج، وحسين الشويش من الفيحاء وإبراهيم الزبيدي من الأهلي، وفهد الرشيدي، كما تعاقد مع الإسباني كريستان تيلو لاعب
برشلونة والفتح السابق.
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