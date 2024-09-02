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حلوة الجوف يتعاقد مع نجم تشيلسي

9/2/2024 12:07:14 AM
(MENAFN- Al Watan) تعاقد العروبة مع الفرنسي كورت زوما، قادما من ويست هام الإنجليزي، وبدأ الفرنسي مسيرته مع سانت إتيان الفرنسي عام 2011، ومثّله 3 مواسم، ثم انتقل إلى تشيلسي الإنجليزي، ولعب بعدها للعديد من الأندية كان آخرها وست هام.
وخاض زوما 247 مباراة في الدوري الإنجليزي، سجل فيها 15 هدفًا، وصنع 3، كما ارتدى قميص منتخب بلاده في 11 مناسبة.
وأبرم العروبة تعاقدات قوية خلال الميركاتو الذي سيغلق مساء اليوم، إذ نجح في ضم فواز الطريس من الخليج، وحسين الشويش من الفيحاء وإبراهيم الزبيدي من الأهلي، وفهد الرشيدي، كما تعاقد مع الإسباني كريستان تيلو لاعب برشلونة والفتح السابق.

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