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لودي خارج الأزرق

9/2/2024 12:07:14 AM
(MENAFN- Al Watan) حسمت إدارة الهلال موقف الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، بعد التعاقد مع متعب الحربي، إذ قررت إدارة النادي إعادة قيد البرازيلي نيمار دا سيلفا على حساب مواطنه لودي، الذي من المرجح أن تتم إعارته محليا في ظل تلقيه بعض العروض، بحسب ما ذكرت المصادر التي بينت أن قدوم متعب الحربي عجل بقرار الهلال بشأن لودي الذي لن يكمل الموسم الحالي مع الزعيم.

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