لودي خارج الأزرق

لودي خارج الأزرق
التاريخ
9/2/2024 12:07:14 AM
(MENAFN
- Al Watan)
حسمت إدارة الهلال موقف الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، بعد التعاقد مع متعب الحربي، إذ قررت إدارة النادي إعادة قيد البرازيلي نيمار دا سيلفا على حساب مواطنه لودي، الذي من المرجح أن تتم إعارته محليا في ظل تلقيه بعض العروض، بحسب ما ذكرت المصادر التي بينت أن قدوم متعب الحربي عجل بقرار الهلال بشأن لودي الذي لن يكمل الموسم الحالي مع الزعيم.
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