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الألعاب السعودية تنطلق بتجارب 25 لعبة

9/2/2024 12:07:14 AM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت تجارب الأداء المؤهلة للنسخة الثالثة لدورة الألعاب السعودية التي تستمر حتى الـ25 من سبتمبر المقبل، إذ تشمل التجارب 25 رياضة من ضمنها 6 رياضات لفئة الشباب، والألعاب الـ25 هي: ((الأسكواش، الشطرنج، كرة الطائرة الشاطئية، الملاحة الشراعية، الريشة الطائرة، ألعاب القوى، البلوت، الكارتينج، السهام، الملاكمة التايلاندية، السباق الثلاثي، كرة الطاولة، التسلق، الدراجات الهوائية، الرياضات الإلكترونية، الجولف، الجمباز، التجديف الساحلي، التنس، رفع الأثقال، المصارعة، البلياردو)).
ومن المقرر أن تنطلق الألعاب السعودية التي تستضيفها الرياض 3 أكتوبر المقبل، حيث رصدت اللجنة للنسخة الثالثة جوائز مالية بقيمة 180 مليون ريال، إذ سيحصل الفائز بالميدالية الذهبية على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال، فيما يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في فئة الشباب على 100 ألف ريال، والفضية 50 ألف ريال، والبرونزية 25 ألف ريال، في حين تم تأهيل وتجهيز 23 موقعاً لاستقبال المنافسات، إضافة إلى قرية المشجعين بالبوليفارد، التي ستستضيف عديداً من المنافسات.

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