الألعاب السعودية تنطلق بتجارب 25 لعبة

(MENAFN
- Al Watan)
انطلقت تجارب الأداء المؤهلة للنسخة الثالثة لدورة الألعاب السعودية التي تستمر حتى الـ25 من سبتمبر المقبل، إذ تشمل التجارب 25 رياضة
من ضمنها 6 رياضات
لفئة الشباب، والألعاب الـ25 هي: ((الأسكواش، الشطرنج، كرة الطائرة الشاطئية، الملاحة الشراعية، الريشة الطائرة، ألعاب القوى، البلوت، الكارتينج، السهام، الملاكمة التايلاندية، السباق الثلاثي، كرة الطاولة، التسلق، الدراجات الهوائية، الرياضات الإلكترونية، الجولف، الجمباز، التجديف الساحلي، التنس، رفع الأثقال، المصارعة، البلياردو)).
ومن المقرر أن تنطلق الألعاب السعودية التي تستضيفها الرياض 3 أكتوبر المقبل، حيث رصدت اللجنة للنسخة الثالثة جوائز مالية بقيمة 180 مليون ريال، إذ سيحصل الفائز بالميدالية الذهبية على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال، فيما يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في فئة الشباب على 100 ألف ريال، والفضية 50 ألف ريال، والبرونزية 25 ألف ريال، في حين تم تأهيل وتجهيز 23 موقعاً لاستقبال المنافسات، إضافة إلى قرية المشجعين بالبوليفارد، التي ستستضيف عديداً من المنافسات.
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