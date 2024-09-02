صفقة الفيحاء المنتظرة إنجليزي

صفقة الفيحاء المنتظرة إنجليزي
التاريخ
9/2/2024 12:07:14 AM
(MENAFN
- Al Watan)
اقترب الفيحاء من التوقيع مع لاعب
روما الإيطالي الإنجليزي كريس سمولينج، الذي سيخضع للكشف الطبي، اليوم، على أن يوقع للفهود حتى 2026، ليكون ضمن الصفقات الأخيرة للميركاتو الذي سيغلق اليوم.
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