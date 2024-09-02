Monday, 02 September 2024 09:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تنشيط وتكتيك بتدريبات الصقور

9/2/2024 12:07:14 AM
(MENAFN- Al Watan) أخضع مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، الصقور لتدريبات تنشيطية في النادي الصحي خلال الفترة الصباحية، فيما خصص الحصة المسائية المغلقة لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، استعدادًا لمواجهة إندونيسيا الخميس المقبل، لحساب الجولة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

MENAFN02092024000089011017ID1108624947

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث