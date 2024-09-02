تنشيط وتكتيك بتدريبات الصقور
التاريخ
9/2/2024 12:07:14 AM
(MENAFN
- Al Watan)
أخضع مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، الصقور لتدريبات تنشيطية في النادي الصحي خلال الفترة الصباحية، فيما خصص الحصة المسائية المغلقة لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، استعدادًا لمواجهة إندونيسيا الخميس المقبل، لحساب الجولة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
MENAFN02092024000089011017ID1108624947
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.