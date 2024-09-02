راحة المدرسة تنتهي اليوم
التاريخ
9/2/2024 12:07:14 AM
(MENAFN
- Al Watan)
يعاود الرياض، غدا، تحضيراته خلال فترة التوقف الحالية، بعد أن تمتع لاعبوه براحة 4 أيام، منحهم إياها مدرب الفريق، صبري لموشي، عقب الانتصار على الخلود الخميس الماضي.
MENAFN02092024000089011017ID1108624946
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.