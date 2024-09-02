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الاتحاد يضغط على الشباب

9/2/2024 12:07:13 AM
(MENAFN- Al Watan) تواصل إدارة الاتحاد، سعيها لحسم صفقة لاعب الشباب، البلجيكي يانيك كاراسكو، بعد تراجع الليث عن بيع عقد اللاعب، بسبب تصريحات رئيس الاتحاد لؤي مشعبي، الذي خرج بتصريحات لوسائل الإعلام، أكد خلالها حسم صفقة كاراسكو، وهو ما أغضب إدارة الشباب، لتقرر التراجع عن بيع اللاعب، بسبب عدم احترام المفاوضات بين الطرفين.
ووفقا لما ذكرته المصادر فإن الاتحاد جدد مفاوضاته مع الشباب لضم النجم البلجيكي، ولكن النادي العاصمي رفض محاولات العميد.
وأوضحت أن الاتحاد يستمر في عملية الضغط على إدارة الليث، خاصة أن المدير الرياضي للشباب، تيتي، وعد مسؤولي العميد، بالتدخل لتقريب وجهات النظر.
ويسابق الاتحاد، الزمن، لضم كاراسكو قبل غلق باب الميركاتو الصيفي.

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