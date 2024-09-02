الاتحاد يضغط على الشباب

(MENAFN
- Al Watan)
تواصل إدارة الاتحاد، سعيها لحسم صفقة لاعب
الشباب، البلجيكي يانيك كاراسكو، بعد تراجع الليث عن بيع عقد اللاعب، بسبب تصريحات رئيس الاتحاد لؤي مشعبي، الذي خرج بتصريحات لوسائل الإعلام، أكد خلالها حسم صفقة كاراسكو، وهو ما أغضب إدارة الشباب، لتقرر التراجع عن بيع اللاعب، بسبب عدم احترام المفاوضات بين الطرفين.
ووفقا لما ذكرته المصادر فإن الاتحاد جدد مفاوضاته مع الشباب لضم النجم البلجيكي، ولكن النادي العاصمي رفض محاولات العميد.
وأوضحت أن الاتحاد يستمر في عملية الضغط على إدارة الليث، خاصة أن المدير الرياضي
للشباب، تيتي، وعد مسؤولي العميد، بالتدخل لتقريب وجهات النظر.
ويسابق الاتحاد، الزمن، لضم كاراسكو قبل غلق باب الميركاتو الصيفي.
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