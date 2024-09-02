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ودية تجهز الفرسان للعميد

9/2/2024 12:07:13 AM
(MENAFN- Al Watan) يستأنف الوحدة تدريباته، اليوم، عقب الراحة التي تمتع بها لاعبوه لمدة 4 أيام، منحهم إياه المدرب الألماني جوزيف زينباور، وحدد الجهاز الفني برنامج فترة التوقف الحالية، إذ سيخوض فرسان مكة مباراة ودية في السادس من سبتمبر الجاري، لم يتحدد طرفها الآخر حتى الآن، استعدادًا لمواجهة الاتحاد في الـ15 من الشهر الجاري، لحساب الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

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