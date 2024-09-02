ودية تجهز الفرسان للعميد
التاريخ
9/2/2024 12:07:13 AM
(MENAFN
- Al Watan)
يستأنف الوحدة تدريباته، اليوم، عقب الراحة التي تمتع بها لاعبوه لمدة 4 أيام، منحهم إياه المدرب الألماني جوزيف زينباور، وحدد الجهاز الفني برنامج فترة التوقف الحالية، إذ سيخوض فرسان مكة مباراة
ودية في السادس من سبتمبر الجاري، لم يتحدد طرفها الآخر حتى الآن، استعدادًا لمواجهة الاتحاد في الـ15 من الشهر الجاري، لحساب الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
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