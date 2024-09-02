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القادسية يستغني عن لاعبيه

9/2/2024 12:07:13 AM
(MENAFN- Al Watan) استغنى القادسية عن خدمات لاعبيه، أيمن الخليف وعبدالله الشامخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ووجهت إدارة النادي للثنائي شكرها للاعبين على ما قدماه خلال وجودهما في صفوف فارس الشرقية، ومساهمتهما الفعالة في إعادة الفريق إلى موقعه الطبيعي بين الكبار، بالصعود في الموسم الماضي إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، عقب التتويج ببطولة دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى.

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