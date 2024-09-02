القادسية يستغني عن لاعبيه
التاريخ
9/2/2024 12:07:13 AM
(MENAFN
- Al Watan)
استغنى القادسية عن خدمات لاعبيه، أيمن الخليف وعبدالله الشامخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ووجهت إدارة النادي للثنائي شكرها للاعبين على ما قدماه خلال وجودهما في صفوف فارس الشرقية، ومساهمتهما الفعالة في إعادة الفريق إلى موقعه الطبيعي بين الكبار، بالصعود في الموسم الماضي إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، عقب التتويج ببطولة دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى.
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