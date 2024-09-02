الزعيم يستهدف لاعب العالمي

(MENAFN
- Al Watan)
بينت مصادر أن الهلال يسعى وراء ضم أحد لاعبي النصر السابقين، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية منتصف ليل اليوم، وأنه طلب انتقال لاعب
الاتفاق الحالي والنصر السابق، خالد الغنام في صفقة
تبادلية مقابل انتقال المهاجم الشاب عبدالله رديف إلى فارس الدهناء.
ولم تكشف المصادر موقف الاتفاق من عرض الهلال، قبل ساعات من إغلاق الميركاتو الصيفي، لكنها أشارت إلى أن الاتفاق سبق أن رفض عرضاً مالياً من ناد غربي لضم اللاعب.
ويتضمن عقد الغنام مع الاتفاق شرطاً جزائياً، بحيث يمكن لأي ناد الحصول على خدماته بشرط دفع 60 مليون ريال هذا الصيف.
وكان الغنام انضم إلى الكوماندوز في يناير الماضي، قادما من النصر، بعقد يمتد حتى 2028.
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