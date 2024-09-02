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الزعيم يستهدف لاعب العالمي

9/2/2024 12:07:13 AM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن الهلال يسعى وراء ضم أحد لاعبي النصر السابقين، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية منتصف ليل اليوم، وأنه طلب انتقال لاعب الاتفاق الحالي والنصر السابق، خالد الغنام في صفقة تبادلية مقابل انتقال المهاجم الشاب عبدالله رديف إلى فارس الدهناء.
ولم تكشف المصادر موقف الاتفاق من عرض الهلال، قبل ساعات من إغلاق الميركاتو الصيفي، لكنها أشارت إلى أن الاتفاق سبق أن رفض عرضاً مالياً من ناد غربي لضم اللاعب.
ويتضمن عقد الغنام مع الاتفاق شرطاً جزائياً، بحيث يمكن لأي ناد الحصول على خدماته بشرط دفع 60 مليون ريال هذا الصيف.
وكان الغنام انضم إلى الكوماندوز في يناير الماضي، قادما من النصر، بعقد يمتد حتى 2028.

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