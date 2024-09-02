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جائزة الملك فيصل تفتح باب الترشيح للدورة الـ48 في أفرعها الخمسة

9/2/2024 12:07:01 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل اليوم، عن فتح باب الترشيح للدورة الثامنة والأربعين 2026، في أفرع الجائزة الخمسة.
وأوضح الأمين العام لجائزة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز السبيّل، أن لجان الجائزة تحدد في كل عام موضوعاً علمياً لكل جائزة، حيث ستكون موضوعات هذه الدورة على النحو الآتي : - جائزة الدراسات الإسلامية: "طرق التجارة في العالم الإسلامي". - جائزة اللغة العربية والأدب: "الأدب العربي باللغة الفرنسية". - جائزة الطب: "الاكتشافات المؤثرة في علاجات السمنة". - جائزة العلوم: "الرياضيات". أما جائزة خدمة الإسلام، فهي جائزة تقديرية، تُمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكرياً، وعلمياً، واجتماعياً، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج، ومشروعات، ذات أثر في المجتمع المسلم.
وأشار الأمين العام إلى أن الترشيحات تقبل من الجامعات والهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية، وتبدأ من الأول من سبتمبر 2024 وتمتد حتى نهاية شهر مارس 2025 ، مفيداً أن الجائزة تستقبل الترشيحات من خلال البريد الإلكتروني ، أو عبر بوابة الترشيح الإلكترونية للجائزة: ، ويمكن معرفة المزيد من المعلومات عن الترشيح وشروطه، من خلال زيارة موقع الجائزة .

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