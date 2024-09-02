جائزة الملك فيصل تفتح باب الترشيح للدورة الـ48 في أفرعها الخمسة

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل اليوم، عن فتح باب الترشيح للدورة الثامنة والأربعين 2026، في أفرع الجائزة الخمسة.
وأوضح الأمين العام لجائزة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز السبيّل، أن لجان الجائزة تحدد في كل عام موضوعاً علمياً لكل جائزة، حيث ستكون موضوعات هذه الدورة على النحو الآتي : - جائزة الدراسات الإسلامية: "طرق التجارة في العالم الإسلامي". - جائزة اللغة العربية والأدب: "الأدب العربي باللغة الفرنسية". - جائزة الطب: "الاكتشافات المؤثرة في علاجات السمنة". - جائزة العلوم: "الرياضيات". أما جائزة خدمة الإسلام، فهي جائزة تقديرية، تُمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكرياً، وعلمياً، واجتماعياً، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج، ومشروعات، ذات أثر في المجتمع المسلم.
وأشار الأمين العام إلى أن الترشيحات تقبل من الجامعات والهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية، وتبدأ من الأول من سبتمبر 2024 وتمتد حتى نهاية شهر مارس 2025 ، مفيداً أن الجائزة تستقبل الترشيحات من خلال البريد الإلكتروني ، أو عبر بوابة الترشيح الإلكترونية للجائزة: ، ويمكن معرفة المزيد من المعلومات عن الترشيح وشروطه، من خلال زيارة موقع الجائزة .
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