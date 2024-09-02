لقاء للتوعية بمرض التصلب المتعدد وطرق التعايش معه

(MENAFN
- Al Watan)
في إطار الجهود المبذولة لزيادة الوعي بمرض التصلب المتعدد، نظمت جمعية وسم لقاء توعوي بعنوان "وعيك يفرق 2”.
يأتي اللقاء ضمن برنامج جودة حياتي ويهدف الى توعية مرضى التصلب المتعدد عن المرض وطرق التعايش الايجابي معه.
وشارك في اللقاء استشاريين مختصين في مجال طب الأعصاب والطب النفسي العصبي.
واشتمل اللقاء على عدة محاور أبرزها توفير معلومات شاملة حول المرض، بما في ذلك أعراضه، طرق التشخيص، والعلاجات المتاحة. وكذلك تأثير التصلب المتعدد على الجانب النفسي للمريض، بالإضافة إلى مشاركة تجارب شخصية من مرضى، مما يتيح فرصة لتبادل الخبرات والدعم، ولتعزيز الفهم حول كيفية التعايش مع المرض.
وفي ختام اللقاء أعرب الحضور عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أهمية التوعية والدعم المجتمعي في مواجهة التحديات المتعلقة بالتصلب المتعدد.
يذكر أن جمعية وسم جمعية أهلية غير ربحية؛ تهدف بشكل أساسي إلى رفع مستوى الوعي الصحي لمرضى التصلب المتعدد وذويهم ،وتقدم الجمعية مجموعة من الخدمات تشمل الاستشارات النفسية والصحية، وكذلك تأهيل المصابين وذويهم للتعايش الإيجابي مع المرض وأعراضه، وتقديم الدعم النفسي للمرضى وأسرهم.
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