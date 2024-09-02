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لقاء للتوعية بمرض التصلب المتعدد وطرق التعايش معه

9/2/2024 12:07:01 AM
(MENAFN- Al Watan) في إطار الجهود المبذولة لزيادة الوعي بمرض التصلب المتعدد، نظمت جمعية وسم لقاء توعوي بعنوان "وعيك يفرق 2”.
يأتي اللقاء ضمن برنامج جودة حياتي ويهدف الى توعية مرضى التصلب المتعدد عن المرض وطرق التعايش الايجابي معه.
وشارك في اللقاء استشاريين مختصين في مجال طب الأعصاب والطب النفسي العصبي.
واشتمل اللقاء على عدة محاور أبرزها توفير معلومات شاملة حول المرض، بما في ذلك أعراضه، طرق التشخيص، والعلاجات المتاحة. وكذلك تأثير التصلب المتعدد على الجانب النفسي للمريض، بالإضافة إلى مشاركة تجارب شخصية من مرضى، مما يتيح فرصة لتبادل الخبرات والدعم، ولتعزيز الفهم حول كيفية التعايش مع المرض.
وفي ختام اللقاء أعرب الحضور عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أهمية التوعية والدعم المجتمعي في مواجهة التحديات المتعلقة بالتصلب المتعدد.
يذكر أن جمعية وسم جمعية أهلية غير ربحية؛ تهدف بشكل أساسي إلى رفع مستوى الوعي الصحي لمرضى التصلب المتعدد وذويهم ،وتقدم الجمعية مجموعة من الخدمات تشمل الاستشارات النفسية والصحية، وكذلك تأهيل المصابين وذويهم للتعايش الإيجابي مع المرض وأعراضه، وتقديم الدعم النفسي للمرضى وأسرهم.

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