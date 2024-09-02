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المودة تشارك تجربتها في منتدى الأسرة

9/2/2024 12:07:01 AM
(MENAFN- Al Watan) تشارك جمعية المودة للتنمية الأسرية في منتدى الأسرة 2024، الذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة تحت شعار ((الأسرة والإرشاد الأسري: بناء القوة من الداخل في عالم متغير)).
وأسهمت ((المودة)) في تحقيق إنجازات متميزة في مجال الإرشاد الأسري عبر 4 مشاريع حكومية محلية وإقليمية تم تنفيذها في مجال الإرشاد الأسري، حيث قدمت خدماتها لأكثر من 192.000 مستفيد على مدى 21 عامًا، بمشاركة 176 أخصائيا ومستشارا يقدمون الدعم من خلال 25 مكتبا استشاريا مع أكثر من 576.000 جلسة إرشادية. كما أسهمت في تدريب وتأهيل 5700 ممارس في الإرشاد الأسري منذ تأسيسها عام 2003.
ونفذت ((المودة)) إستراتيجية الإرشاد الأسري في المملكة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأسهمت في تخفيض نسبة الصراعات الأسرية 29% قبل وصولها للمحاكم، وتواصل تعزيز علاقتها مع الأسر عبر مجموعة من الخدمات، أهمها الهاتف الإرشادي، والإرشاد بالمقابلة، والإرشاد الإلكتروني، ومجموعات الدعم والعيادات الإرشادية بالسجون والحرم المكي، وخدمة منصة تراضي، لتسوية النزاعات الأسرية، بمتوسط أثر الخدمات الإرشادية المقدمة على الأسر 73%. كما أصدرت 11 بحثًا ودراسة في مجال الإرشاد الأسري، مما يعكس التزامها بدعم الأسر وتعزيز التماسك الأسري.
وأكد مدير عام الجمعية، محمد آل رضي، أهمية المنتدى في تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات بين القطاعات المختلفة، لدعم الأسرة.
وأشار ((آل رضي)) إلى أن الهدف من مشاركة المودة في المنتدى تعزيز التكامل، وتبادل الأفكار مع نخبة من الخبراء والمتخصصين.

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