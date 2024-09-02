المودة تشارك تجربتها في منتدى الأسرة

(MENAFN
- Al Watan)
تشارك جمعية المودة للتنمية الأسرية في منتدى الأسرة 2024، الذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة تحت شعار ((الأسرة والإرشاد الأسري: بناء القوة من الداخل في عالم متغير)).
وأسهمت ((المودة)) في تحقيق إنجازات متميزة في مجال الإرشاد الأسري عبر 4 مشاريع
حكومية محلية وإقليمية تم تنفيذها في مجال الإرشاد الأسري، حيث قدمت خدماتها لأكثر من 192.000 مستفيد على مدى 21 عامًا، بمشاركة 176 أخصائيا ومستشارا يقدمون الدعم من خلال 25 مكتبا استشاريا مع أكثر من 576.000 جلسة إرشادية. كما أسهمت في تدريب وتأهيل 5700 ممارس في الإرشاد الأسري منذ تأسيسها عام 2003.
ونفذت ((المودة)) إستراتيجية الإرشاد الأسري في المملكة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأسهمت في تخفيض نسبة الصراعات الأسرية 29% قبل وصولها للمحاكم، وتواصل تعزيز علاقتها مع الأسر عبر مجموعة من الخدمات، أهمها الهاتف الإرشادي، والإرشاد بالمقابلة، والإرشاد الإلكتروني، ومجموعات الدعم والعيادات الإرشادية بالسجون والحرم المكي، وخدمة منصة تراضي، لتسوية النزاعات الأسرية، بمتوسط أثر الخدمات الإرشادية المقدمة على الأسر 73%. كما أصدرت 11 بحثًا ودراسة في مجال الإرشاد الأسري، مما يعكس التزامها بدعم الأسر وتعزيز التماسك الأسري.
وأكد مدير عام الجمعية، محمد آل رضي، أهمية المنتدى في تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات بين القطاعات المختلفة، لدعم الأسرة.
وأشار ((آل رضي)) إلى أن الهدف من مشاركة المودة في المنتدى تعزيز التكامل، وتبادل الأفكار مع نخبة من الخبراء والمتخصصين.
MENAFN02092024000089011017ID1108624939
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.