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حليب الإبل يتميز بسهولة الهضم وفوائد أخرى

9/2/2024 12:07:01 AM
(MENAFN- Al Watan) تشير الأبحاث إلى أن حليب الإبل يتميز بسهولة الهضم مقارنة بحليب الحيوانات المجترة الأخرى، ما يعزز جاذبيته للمستهلكين، كما أنه يحتوي على الفيتامينات، والمعادن الأساسية، والجلوبيولين المناعي التي تمنحه خصائص مضادة للأكسدة، وتحارب البكتيريا الضارة والفيروسات، كما أن حليب الإبل غني بالعديد من البروتينات القابلة للذوبان، والتي تتميز بالكثير من الخصائص الغذائية والصحية، حيث يتراوح معدل كمية البروتين الموجودة فيه ما بين 2.5 – 4.5 %.
تركيزات أعلى
من جهةٍ أخرى، يتميز حليب الإبل بالتركيز العالي للأحماض الدهنية غير المشبعة التي تعزز جودته الغذائية بشكلٍ عام ، فضلاً عن احتوائه على نسبة عالية من الدهون المتعددة غير المشبعة، والأحماض الدهنية اللينوليك واللينولينيك، والتي تعد مصدراً غذائياً رئيسياً للإنسان، حيث يتراوح متوسط كمية الدهون في حليب الإبل ما بين 2.9 – 5.5% .
كذلك، يتميز حليب الإبل بتركيزٍ أعلى لفيتامين ج، والنياسين مقارنة بحليب البقر، وهو غنيٌ أيضاً بفيتامين ج، وفيتامين ب12، وأيضاً المعادن؛ مثل: الصوديوم، والبوتاسيوم، والحديد، والنحاس، والزنك، والمغنيسيوم، والتي تعد عناصر أساسية تعزز وظائف وحيوية الجسم، إلى جانب البوتاسيوم، والكلورين، والحديد، والزنك، وغيرها. وقد لاحظ الباحثون أن حليب الإبل يحافظ على خصائصه وعناصره الغذائية دون أن يفسد لعدة أيام؛ ويعتقدون أن السبب يعود لنشاط بعض البروتينات المضادة للميكروبات؛ مثل: بروتين اللاكتوفيرين الموجود في حليب الإبل.
الببتيدات المضادة للميكروبات
تاريخياً، لطالما استخدم حليب الإبل كمادة طبيعية تساعد في تخفيف أعراض الأمراض في العديد من أنحاء العالم، كما تساعد الأجسام المضادة الموجودة فيه على مقاومة بعض أنواع السرطان والأورام. وتوصل الباحثون إلى أن اللاكتوفيرين البشري والبقري ومشتقاتهما من الببتيدات تتميز بدورٍ محوريٍ في الوقاية من السرطان وعلاجه. كذلك، يحتوي حليب الإبل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وفيتامين أ، وفيتامين ب، وفيتامين د، وفيتامين هـ.
ويعتقد الباحثون أن حليب الإبل يساهم في خفض الحساسية، خاصة لدى الأطفال الذين يعانون من حساسية حليب البقر، وأنه يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض السكري بشكلٍ عام. وتوصلت دراسة شملت خمسة حيواناتٍ مختلفة، إلى أن حليب الإبل يتضمن أقل معدلٍ من حمض ثلاثي الفوليك (خاصة حمض اللوريك)، والذي يعد السبب الرئيسي لزيادة الكوليسترول منخفض الكثافة LDL-C في الجسم، وهو من أصناف الكوليسترول السيئ الذي قد يؤثر سلباً على الدورة الدموية داخل القلب.

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