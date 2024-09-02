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11 حالة طلاق كل ساعة بالسودان

9/2/2024 12:07:01 AM
(MENAFN- Al Watan) أفادت منظمة ((لبنة)) للتنمية ودراسات المجتمع بارتفاع حالات الطلاق في السودان خلال عام 2023، حيث وصلت إلى 96 ألفًا، مرتفعة عن الأعوام الماضية بنسبة 36%.
ونقل موقع ((أخبار السودان)) عن المنظمة أن السودان يشهد 11 حالة طلاق كل ساعة وأكثر من 8 آلاف خلال الشهر.
وعلقت شيراز محمد وهبي، المتخصصة في الشأن الاجتماعي حول ظاهرة ارتفاع الطلاق في السودان قائلة، إن ((الصراع المسلح في السودان أدى إلى نزوح آلاف المواطنين إلى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية وتعمق الخلافات الأسرية نتيجة السكن الجماعي وعدم وجود الخصوصية في ظل التطلع إلى حياة عنوانها الاستقرار والبعد عن المشكلات العائلية)).
وأشارت وهبي إلى أن ((نسبة كبيرة من حالات الطلاق خلال فترة الحرب تتسبب فيها التدخلات الأسرية، خاصة عندما تعيش الزوجة مع أسرة زوجها مما يحدث احتكاكًا متواصلًا يجعلها تطالب بالعيش بعيدًا عن أهل زوجها، بيد أن إمكانات الزوج لا تسمح بتوفير سكن منفصل)).

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