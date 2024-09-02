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أسباب ارتفاع مستوى القاتل الصامت

9/2/2024 12:07:01 AM
(MENAFN- Al Watan) يعاني الكثيرون ضغط الدم المرتفع، الذي يطلق عليه أحيانا ((القاتل الصامت))، حيث إنه في بعض الحالات يصعب اكتشاف ارتفاع مستوى ضغط الدم، حيث تظهر أجهزة الفحص لدى الطبيب المستوى الطبيعي للضغط في الوقت الذي يكون فيه مرتفعا، وتسمى هذه الحالة ((ارتفاع مستوى ضغط الدم الخفي)).
وتشير الدكتورة يكاتيرينا ديميانوفسكايا، أخصائية طب الأعصاب، إلى أن هذه الحالة يعود السبب فيها إلى الحالة النفسية والعاطفية للشخص، فإذا كان عصبيا فقد يرتفع المؤشر، حتى إذا كانت حالة القلب والأوعية الدموية طبيعية، والشيء نفسه يمكن أن يحدث عند الخوف من الطبيب، حيث يرتفع مستوى ضغط الدم بسبب وجود الشخص في مكان غير معتاد عليه (العيادة الطبية).
وكشفت أنه أحيانا عند قياس مستوى ضغط الدم من قِبل الطبيب تكون المؤشرات طبيعية، ولكن في الحياة العادية يرتفع أحيانا إلى مستوى مرتفع يتطلب رعاية طبية (ارتفاع ضغط الدم الخفي)، وهذه حالة خطيرة، لأنه لا يمكن تحديدها، وقد يبقى المريض فترة طويلة دون رعاية طبية، وتكون هذه حالة وراثية، أو ناجمة عن تفاعل الشخص بعاطفية زائدة مع الظروف، أو اضطراب نمط الحياة والسمنة وغير ذلك، وفقا لـ((روسيا اليوم)).
وأوضحت ديميانوفسكايا أن هناك ارتفاعا في مستوى ضغط الدم الخفي لدى الشباب عادة، مع أنهم ليسوا ضمن مجموعة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهم أنفسهم لا يشعرون بارتفاعه، مما يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.
ويمكن تشخيص ارتفاع مستوى ضغط الدم الخفي عن طريق قياسه مرتين في اليوم، صباحا ومساء، خلال أسبوع، فإذا كان المؤشر أعلى من 13585 ملم زئبق فهذا يشير إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم الخفي.
كما أن الصداع المتكرر في الصباح أو بعد النشاط البدني وطنين الأذن وضيق التنفس والتعب السريع تشير أيضا إلى هذه الحالة، ولكن أحيانا لا تظهر أي أعراض إلا بعد أن تسبب تغيرات في الأوعية الدموية والقلب والكليتين وقعر العين.
وكشفت ديميانوفسكايا أن عوامل الخطر هي: الاستعداد الوراثي، والسمنة، وداء السكري، وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وأمراض الكلى المزمنة، والاضطرابات النفسية.

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