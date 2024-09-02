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عدت على الرحب والسعة يا شيخ فدعق - جريدة الوطن السعودية

9/2/2024 12:06:46 AM
(MENAFN- Al Watan) نشر عبدالله فدعق في صحيفة ((الوطن)) مقالة جميلة يدعو فيها إلى الوحدة وترك الخصومة، والانشغال بما هو الألزم والأهم من دفع الصائلين على بلادنا في الإعلام الخارجي، ويستدل على ذلك بفتاوى من المجمع الفقهي الإسلامي قبل تسعة عشر عامًا، كما يستدل بما تم تقريره في ملتقى مكة من حرص على الوحدة وتوحيد التوجهات، إلى آخر ما تكلم به من كلام نافع في مجمله، وإن كانت لنا عليه بعض الملحوظات الهامة، والتي لا يمكن أن يُفهم حديثه باستقامة إلا مع إيضاحها.
ونحن نعلم جيدًا أن الشيخ عبدالله - وذلك من خلال كلامٍ له سابق- يعني بالتصوف: الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه كما تعلم أنه يراك، وأن الزهد وحسن الخلائق كلها مما ينبغي على المتصوفة الالتزام بها؛ وهذه الأمور موافقة لعمل السلف، كما أنها موافقة لما يدعو إليه السلفيون، بل إن السلف -رضي الله عنهم- من صحابة وتابعين، كلهم عاملون بهذه المعاني الرائعة، ولو كان التصوف حقيقة كما يُعَبِّر الشيخ لصح أن يُلقَب الجميع بالصوفية، ولا اعتراض على ذلك، لولا ما في لقب الصوفية من حدوث وكون التلقب به ليس سيماء السلف -عليهم رضوان الله.
ولكن هل حقيقة الصوفية هي ما يذكره الشيخ -وفقنا الله وإياه- أم هناك سمات أُخَر ينبغي أن نلتفت إليها، ونكون صُرَحاء في بيانها وتصحيحها إن أردنا الوصول إلى ما أراده المجمع الفقهي، وما نريده جميعًا من ملتقى مكة.
فمثلاً، دعاء غير الله تعالى ممن يَعُدُّونَهم أولياء وصالحين من الأمور التي لا نقول إن الصوفية يتسامحون فيها، بل مما يحضون عليها ويحرضون على مجتنبيها ويصفونهم بالوهابيين، وهذا الأمر معروف عند جميع المتصوفة بمختلف طبقاتهم.
وممن أذكرهم في ذلك: الحبيب الجفري، وهو ممن يُحسنُ الظنَ به الشيخُ عبدالله فدعق، وللجفري في ذلك أقوال كثيرة، ولكي لا نبعد القول، ستجد له في موقع اليوتيوب موقفًا وهو يستنجد بالحسين -رضي الله عنه- ويُردد ((مدد يا حسين))، ومعنى ذلك أنه يرجو النفع منه ويستجير به من الضر، وهذا خلاف قول المولى -عز وجل: ﴿قُلِ ادعُوا الَّذينَ زَعَمتُم مِن دونِهِ فَلا يَملِكونَ كَشفَ الضُّرِّ عَنكُم وَلا تَحويلًا﴾ [الإسراء: ٥٦]، فالحسين -عليه رضوان الله- من دون الله، كما أن كل شيء هو من دون الله، فسؤال من هو دون الله من الأموات شرك بالله تعالى، أما الأحياء فإن سُئِلُوا ما لا يقدر عليه إلا الله، كما كان المخرفون يسألون محمد ناظم حقاني، فذلك شرك بالله، وإن سُئِلُوا ما هو بوسع البشر فلا بأس في ذلك.
والأمثلة على سؤال الأموات كثيرة، ولعليّ أذكر منها: ما يفعله صوفية حضرموت، ومنهم مشايخ كبار معروفون للعامة من زيارة عظيمة في كل عام لما يُدَّعى أنه قبر هود -عليه السلام، ودعاء صاحب هذا القبر بأدعية لا يُدعى بها إلا الله وحده، كما أنهم يزورون مقابر يقال إن فيها قبر العيدروس والجفري والعطاس والحداد، ويسألونهم كما يُسْألُ الله -عز وجل، كل ذلك موثق في موقع اليوتيوب.
ومن مُضلات الصوفية، سرعتُهم في إقامة البدع، ولن أذهب بعيدًا إلى ما قد يجهله الشيخ، بل سأقترب كثيرًا، وأحيله إلى موقع اليوتيوب، حيث يظهر الشيخ محمد علوي مالكي، وهو يذكر الله تعالى بطريقة لا تشبهها إلا طرائق الشيعة ومعه فريق يقفزون ويرقصون، وللعلم فإن السيد محمد علوي ممن صرح بجواز الاستغاثة بالأموات قُربة إلى الله تعالى، وذلك في كتابه الذخائر المحمدية، مع أن الله -تعالى ذِكْرُه- أخبر أن هذه هي حجة المشركين حين قال: ﴿أَلا لِلَّهِ الدّينُ الخالِصُ وَالَّذينَ اتَّخَذوا مِن دونِهِ أَولِياءَ ما نَعبُدُهُم إِلّا لِيُقَرِّبونا إِلَى اللَّهِ زُلفى إِنَّ اللَّهَ يَحكُمُ بَينَهُم في ما هُم فيهِ يَختَلِفونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهدي مَن هُوَ كاذِبٌ كَفّارٌ﴾ [الزمر: ٣]، فقال -سبحانه- إنهم اتخذوا أولياء، ولم يقل اتخذوا آلهة، وأن أولئك الأولياء تقرب إليهم مشركو العرب، وسمى الله تقربهم إليهم عبادة، وهذه من أعظم العظائم التي لم أجد أحدًا من المتصوفة تبرأ منها.
لن أذهب مع الشيخ إلى القول بالحلول، والقول بالاتحاد، ومَن يقول بهما ممن يَعرفه الشيخ، فأظن أنهما لا يدخلان في اشتراطه في التصوف أن يكون حقًا، وتكفيني هاتين المسألتين اللتين أفصحت عنهما، فلعل الشيخ يوافينا بمقالة يبرأ فيها من القول بدعاء غير الله تعالى سواءً أكان وثنًا أو صاحب قبر، كما يبرأ من القول على الله بغير علم في مسألة الرقص وزعم أنه لله تعالى.
أما ما ذكره من تعدد السلفيات، فلا يخفى عليه أن لا سلفية في السعودية إلا ما كان على نهج هيئة كبار العلماء، وهو نهجٌ متقدمٌ من زمن تكوينها وقبل أن تتكون، وما يشيع من سلفيات خارج ذلك المنهج تُفسِّق وتبدع وتكفر على التعيين، فليس منها في شيء، والواقع والتاريخ يُثْبِتُ ذلك.
أما ما ذكره من تكفير الأشاعرة، فنقول له -رحمك الله، هلَّا رجعت إلى كتب الأشاعرة قبل أن تكتب، لتجد أنهم يكفرون من يقول بعلو الله تعالى، ومن يقول بتكلم الله تعالى كما يشاء بما يشاء في أي وقت يشاء، ويرموننا بالتجسيم، ويقولون: كل مجسم كافر، ولن أطيل معك في سرد الأقوال، ولكن أكتفي بما قاله إبراهيم الشيرازي في كتابه ((شرح اللمع في)) الجز الأول في (الفقرة 111) أن كل من لا يقول برأي الأشعري كافر؛ وهذا يكفي هنا.
وأما عن موقف السلفيين من الأشاعرة، فيكفي أن نشير إلى جامعاتنا الشرعية وكم استضافت منهم، بل وجعلتهم مدرسين للعقيدة السلفية في الجامعة سواء جامعة أم القرى أو جامعة الإمام أو الجامعة الإسلامية، فلا مقارنة بين الاثنين، وكثير مما يحدث من سجال بين الأشعرية والسلفية في وقتنا الحاضر مبدؤه أن الأشاعرة في الوطن العربي منشغلون كثيرًا بتفويق الشبهات حول السلفية، تاركون ما هو ألزم عليهم، وهو الدفاع عن السنة في مواجهة ما يجابهها من المد الصفوي الخبيث.
وأختم بالقول: إننا مع الشيخ فيما دعا إليه، شريطة أن يبين موقفه من الأمرين اللذين ذكرت، كما أحب أن أقول إنني أسكن مكة المكرمة كما الشيخ، ولم أسمع منه - وفقه الله - أنه قائل بدعاء غير الله، لكنني أرغب في أن يسلك بالناس طريقًا مَهْيَعَا.

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