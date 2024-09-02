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بدء تسجيل 62,437 قطعة عقارية في 11 حيًا بمدينة الرياض - جريدة الوطن السعودية

9/2/2024 12:06:46 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن السجل العقاري اليوم، عن بدء استقبال طلبات التسجيل لـ (62,437) قطعة عقارية في 11 حيًا بمدينة الرياض وهي: (المعذر الشمالي، حي المربع، حي الملز، حي العليا، حي النموذجية، حي الزهراء، حي الناصرية، حي المؤتمرات، حي الضباط، ضاحية نمار وحي طيبة).
ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق المناطق العقارية المستفيدة من السجل العقاري تسجيل عقارتهم خلال المهلة التي حددتها الهيئة العامة للعقار قبل نهاية يوم 5 ديسمبر 2024م الموافق 4 جمادى الاّخرة 1446هـ. ودعا السجل العقاري مُلاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الحي إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer، ويمكنهم التواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة.
وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.
وسيصدر السجل العقاري "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت عن تحديد 11 حيًا ضمن المناطق المستفيدة من السجل العقاري التي يتم تحديدها وفقا لمعايير عدة وانطلاقا من دور الهيئة كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.

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