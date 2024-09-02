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أمطار غزيرة على 5 مناطق وخفيفة على حائل والرياض ونجران - جريدة الوطن السعودية

9/2/2024 12:06:46 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، حائل وجنوب منطقة الرياض، كما لايستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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