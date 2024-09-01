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أسباب ظهور البقع على الجلد

9/1/2024 11:56:52 PM
(MENAFN- Al Watan) - تظهر البقع على الجلد لأسباب مختلفة، بما فيها تناول أطعمة معينة تُزيد من حساسية الأشعة فوق البنفسجية.
- البقع تنسب إلى الأمراض الجلدية، بما فيها فرط التصبغ والبقع الداكنة على الجلد وأورام حميدة مزمنة والكلف والحزاز المسطح والنمش الشمسي والأورام الخبيثة.
- تظهر البقع الجلدية بعد ملامسة أنواع معينة من النباتات أو تناول الكرفس والبقدونس أو الحمضيات، مثل البرتقال والغريب فروت، لأنها تحتوي على مادة فوركومارين furocoumarins.
- تُزيد مادة فوركومارين من حساسية الأشعة فوق البنفسجية، حيث يظهر على الجلد أولا إحمرار وتقرحات مصحوبة بحكة وحرقان، يتبعها فرط تصبغ طويل الأمد.
- العوامل الرئيسية المسببة لظهور البقع على المناطق المكشوفة من الجسم هي: الاستعداد الوراثي، والتعرض لأشعة الشمس، وتقدم العمر.

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