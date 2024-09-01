أسباب ظهور البقع على الجلد

(MENAFN
- Al Watan)
- تظهر البقع على الجلد لأسباب مختلفة، بما فيها تناول أطعمة معينة تُزيد من حساسية الأشعة فوق البنفسجية.
- البقع تنسب إلى الأمراض الجلدية، بما فيها فرط التصبغ والبقع الداكنة على الجلد وأورام حميدة مزمنة والكلف والحزاز المسطح والنمش الشمسي والأورام الخبيثة.
- تظهر البقع الجلدية بعد ملامسة أنواع معينة من النباتات
أو تناول الكرفس والبقدونس أو الحمضيات، مثل البرتقال والغريب فروت، لأنها تحتوي على مادة فوركومارين furocoumarins.
- تُزيد مادة فوركومارين من حساسية الأشعة فوق البنفسجية، حيث يظهر على الجلد أولا إحمرار وتقرحات مصحوبة بحكة وحرقان، يتبعها فرط تصبغ طويل الأمد.
- العوامل الرئيسية المسببة لظهور البقع على المناطق المكشوفة من الجسم هي: الاستعداد الوراثي، والتعرض لأشعة الشمس، وتقدم العمر.
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