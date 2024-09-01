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انطلاق مهرجان شقراء الأسياح الثاني للتمور

9/1/2024 11:56:52 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلق مهرجان شقراء الأسياح الثاني للتمور، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى للمهرجان وما صاحبها من سوق للتمور الذي شهد إقبالًا من المستثمرين منذ انطلاقته، وكذلك المستهلكين من أهالي المحافظة وخارجها من المناطق الأخرى.
وأنهت اللجنة المنظمة للمهرجان بنسخته الثانية جميع استعداداتها لإقامة المهرجان الذي ينطلق الاثنين بإشراف مباشر من محافظ الأسياح حسون بن صالح الحسون وبتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وكذلك تنظيم الفعاليات المصاحبة للمهرجان بدعم من بلدية محافظة الأسياح والتي تعد شريكًا مهمًا لنجاح النسخة الأولى من خلال تهيئة المكان المناسب لإقامة المهرجان.
وتتضمن النسخة الثانية للمهرجان سوقًا وحراجًا للتمور بالإضافة لتقديم العديد من الفعاليات المصاحبة التي تهم الأسرة والطفل وتشمل مسرح الطفل وأكشاك خاصة بالأسر المنتجة والحرفية برعاية من شركة معادن، وكذلك ركن القهوة السعودية والبوفيهات والمطاعم والمحلات التجارية. كما لقي المهرجان تفاعل من خلال مشاركة العديد من الجهات الحكومية والأمنية والشركات والمؤسسات والجهات غير الربحية ودعت اللجنة المنظمة للمهرجان الأهالي لزيارة المهرجان والاستمتاع بما يقدم من فعاليات، منطقة القصيم تشهد حراكًا اقتصاديًا في مجال التمور متمثلًا في كرنفال بريدة لتمور والذي تجاوز المحلية والإقليمية للعالمية، وكذلك مهرجان سكرية المذنب وشقراء الأسياح وغيرها من المهرجانات الأخرى في المحافظات والمراكز بتنوع إنتاجها والذي يأتي بدعم وتوجيه من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، الذي يسعى لدعم إقامة مثل هذه الكرنفالات والمهرجانات لما لها من عائد اقتصادي على المنطقة بشكل عام والمستثمرين بشكل خاص وإيجاد فرص عمل للشباب من الجنسين.

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