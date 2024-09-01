تعليم جازان يُنظّم لقاءً تعريفياً للمعلمين الصينيين

(MENAFN
- Al Watan)
نظمّت إدارة التعليم
بمنطقة جازان، برنامج التهيئة التعريفي لـ 25 معلماً ومعلمة قادمين من جمهورية الصين الشعبية لتدريس اللغة الصينية للطلاب والطالبات، وذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامته الإدارة للمعلمين والمعلمات الصينيين.
وأكد مدير تعليم
جازان ملهي بن حسن عقدي، أن تدريس اللغة الصينية يأتي ضمن المشروع الوطني والإستراتيجي لتعليم الطلبة اللغة الصينية في مدارس
التعليم العام واكتساب اللغة من مصادرها وتعليمها من معلمين ومعلمات صينيين.
وشمل البرنامج تعريفاً عن النظام التعليمي في المملكة ومراحله المختلفة، واستعراضاً للمقررات المقترحة والمراحل المعتمدة لتدريس اللغة الصينية.
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