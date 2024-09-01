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تعليم جازان يُنظّم لقاءً تعريفياً للمعلمين الصينيين

9/1/2024 11:56:51 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمّت إدارة التعليم بمنطقة جازان، برنامج التهيئة التعريفي لـ 25 معلماً ومعلمة قادمين من جمهورية الصين الشعبية لتدريس اللغة الصينية للطلاب والطالبات، وذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامته الإدارة للمعلمين والمعلمات الصينيين.
وأكد مدير تعليم جازان ملهي بن حسن عقدي، أن تدريس اللغة الصينية يأتي ضمن المشروع الوطني والإستراتيجي لتعليم الطلبة اللغة الصينية في مدارس التعليم العام واكتساب اللغة من مصادرها وتعليمها من معلمين ومعلمات صينيين.
وشمل البرنامج تعريفاً عن النظام التعليمي في المملكة ومراحله المختلفة، واستعراضاً للمقررات المقترحة والمراحل المعتمدة لتدريس اللغة الصينية.

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