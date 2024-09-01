كسرات ينبعية

(MENAFN
- Al Watan)
الشاعر عايد القريشي احد اقطاب الشعر الشعبي والمسمى الكسرات ويمتاز شعره بالعذوبه والجرس الموسيقى الرنان يقول رحمه الله :
قدر سهر طرفي المظلوم
في كل ليله بكميات
مجموعها بين ليله ويوم
جانب منه يقلق الراحات
**
والكسرة تَعْكس واقع حياة الشعراء اليومية التي يعشونها وهذه الكسرة فيها تصویر جمیل لمعاناة الشاعر مع إجازات العمل وانه يحتاج الى راحة بعض الوقت حيث يقول الشاعر احمد عطاء في قالب كوميدي :
طالب اجازة ثلاثة ايام
رسمي من الريس الأصلي
لكن منعني بدون نظام
و غبت من شان مرخصلي
وعني كتب للمدير العام
وجاءت الإجابة بأمر فصلي
ومن الوظائف منعني عام
وحذر الناس من وصلي*
في آخر بيت يقول "حذر الناس من وصلي" تحذير رئيسه بعدم التواصل معه والذي انتهى بفصله.
والرد للشاعر عواد عبدالغفار رحمه الله يقول :
من مصدر الدين والاسلام.
ومن درس حافظ ومن قبلي
العدل من واجب الحكام
ودستورنا فالقضاء عدلي
وللفصل اسباب فالاحكام
وشروط لتوفرت دولي
تُفْصل بقوة نظام الزام
والفصل ما هو امر سهلي
**
الشاعر الشريف أحمد الدبيش يقول:
أهل الأدب عمرها ماتشِتْ
وبالعقل تحسب خطاويها
ماتنجرف مع جنون الوقت
فاللي يخالف مباديها
**
وهذي كسرة للشاعر مفرج السيد رحمه الله :
وضعت لي بالشعر بصمه
صادق بقَوْليِ وأفعالي
ترى الشعر ينحسب وصمه
إن كان ما هو شعر عالي
**الشاعر عايش الدميخي في كسرة عن نادي الإتحاد:
ليلة وفيها بشاير خير
عن سطوة العشق والعاشق
فيها عميد النوادي غير
ماشي وما يلحقه لاحق
**
الشاعر طارق القاضي:
عمرك سمعت الحبر له صوت
ولا حروف الأسى تبكي
انا بغيابك اشوف الموت
واخفي عن الناس ما اشكي
**
الشاعر فيصل الفران:
نبغى أمر يشمل العشاق
صارم وحظر التجول فيه
عل وعسى يمنع الاشواق
ما تشغل القلب وتشاجيه
**
الشاعر ناصر ظاهر الحجوري يقول:
مين الذي فالهوى سارق
ومين الذي في الهوى مسروق
هو الهوى ملك للعاشق
والا الهوى ملك للمعشوق
**
ويقول الشاعر خضر حداد:
تركت الاشواق في حيره
شمعة أمل تنطفي وتعود
مدري متى تفضها سيره
مشتاق والشوق ماله حدود
MENAFN01092024000089011017ID1108624895
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.