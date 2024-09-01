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سقوط فيلم

9/1/2024 11:56:51 PM
(MENAFN- Al Watan) فشلت أقلام ، واحترقت أفلام ،وتلاشت معها أحلام شُذاذ الآفاق منذ عقود وحتى اليوم للإضرار بسمعة المملكة العربية السعودية ،وثنيها عن مواقفها النبيلة.
ونسي الأغبياء ومن مولهم أن استخدام الأفلام السينمائية لتشويه سمعة بلد أصبحت تجارة كاسدة لم يعد لها أثر وتأثير في فضاء مفتوح يكشف كل شيء بضغطة زر.
فعلى مرأى ومسمع العالم تستضيف المملكة ملايين الوافدين، ينعمون بالعدل ،الأمن ،الحياة الكريمة ، لهذا لم يعد خافياً على المنصفين أنه كلما حققت المملكة العربية السعودية إنجازات غير مسبوقة سياسية و،اقتصادية ،تنموية،حضارية تزداد حالات الإضطراب العقلي عند شُذاذ الآفاق المؤدلجين والإعلاميين المفلسين ، والحاسدين . فشهاب قابس يحرق عيونهم الوقحة، وحجر يابس في فم كل أفاك حاقد.
نعم .. يغيظهم تاريخ سعودي طويل جداُ من البذل والعطاء والأيادي البيضاء، وعلينا ألا ننتظر من المرجفين كلمة حق ، بدليل فرحتهم "بفيلم كاري العفن" على شاشات الكذب ، ومنصات السافلين لأن عناوين حياتهم تطفح على صفحات أيامهم بالذل والخوف ،والمهانة، وبيع الأوطان ،الضمائر ،المواقف ، يرددون تخرصات إعلام " فرق تسد".
أولئك الجبناء يفضلون الصمت عن مآسي بلادهم ، ويغضون الطرف عن رموزهم مثل الذي دعا
قبل شهور إلى محاكمة شخصيات إسلامية رحلت إلى خالقها منذ أكثر من ألف وثلاثمائة عام بتهم تعكس الجهل والغل والعنصرية !!، أما سيد (الجرعة) فقد نصح منذ سنوات المطحونين في بلده وما أكثرهم إلى جمع الأحجار من الأودية والجبال وتلوينها وبيعها في الأسواق للتغلب على الفقر وسد إحتياجاتهم !! ، ومثله كذاب أشر يتشفى ويستهتر بمستضعفين تعرضوا لزلازل وفيضانات، ورابع دجال يصنع الشعارات ويببع المواقف والكبتاجون من سراديب ( المقاولة ) ليصرف على مليشياته التي إختطفت بلداً ، وسامت الناس الذل والتهديد والخوف والفقر.!!
يقول الدكتور نزار عبيد مدني في كتابه "من الجعبة" :إن المملكة العربية السعودية ليست وطناً نعيشُ فيه...بل وطن يعيش فينا ، إنها نخلة العز... المملكة العربية السعودية ،في صمتها حكمة، وفي قولها حشمة، من هددها نَدِم .. بيت العز ومربط الحزم".
ولا زالت المملكة وستبقى بحول الله تواصل نهجها القويم ورسالتها الإنسانية الى كل مكان في العالم ، ولم الشمل وإغاثة المنكوبين ، والانطلاق بكل عزم وقوة نحو البناء والتنمية ولن تضرها الحناجر المستأجرة ، والأفلام الساقطة القذرة معروفة التمويل والأهداف حتى لو روج لها أصحاب الوجوه المسلوخة من العروبة والمروءة.

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