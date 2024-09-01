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فيلم حياة الماعز وكشف الأقنعة

9/1/2024 11:56:51 PM
(MENAFN- Al Watan) صدرت قبل اعوام رواية أيام الماعز للروائي الهندي (بنيامين)، وهي مقتسبة من قصة لعامل يدعى (نجيب) عمل في السعودية منذ أكثر من ثلاثين سنة، ثم هرب بعد مروره بظروف صعبة وتم ترحيله. هكذا زعموا ولا يعلم مدى صحة الرواية. وقد اظهر صدور ذلك الفيلم المقتبس من الرواية الحاقدين وكشف المأجورين.
انه زمن العجائب ودهر الغرائب، فلماذا تثار هذه الضجة في هذا الوقت وهذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة. عدة استفهامات تحتاج الي إجابات كافية شافية، واجزم أن عقل القارئ الفطن سيجد الإجابة الصحيحة. وحين طفت هذه الحادثة على السطح كثر القيل والقال وكثرة السؤال، وتباينت الآراء وتعددت وجهات النظر، فنجا من نجا وسقط الكثير في الحفر. ولا يخفى أن المملكة العربية السعودية هي أرض العدل والمساواة ،وتحفظ فيها كرامة الانسان على مر العصور والأزمان، ولا يلتفت للحوادث الفردية فهي لا تمثل الا أصحابها ، وحقوق الوافدين محفوظة خاصة في عهد سلمان الحزم والعزم والظفرات، حيث صدرت قوانين عدلية تحفظ الحقوق وتبين الواجبات بين العامل وصاحب العمل، كنظام العمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 219 وتاريخ 1426/8/2 هـ والذي الغى نظام الكفيل وحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل عن طريق العقد بينهما، ولم يفرق بين العامل سواء كان مواطنا أو وافدا. ويوجد في المملكة أكثر من عشرة ملايين عامل من مختلف الجنسيات، يتفيؤون ظلال هذا الوطن وينعمون برغيد العيش والأمن والأمان في تاج درة الأوطان السعودية العظمى. إلا أن أصحاب الفكر الضال وأعوان الشيطان وفلول من جماعة الاخوان ولفيف من الحانقين والمأجورين والعملاء في العالم بأسره لا يألون جهدا في الغمز واللمز والتلميحات تارة والتصريحات تارة أخرى، ولكن ذلك لا يؤثر في مسيرة ركبنا الموفق، فنحن طليعة المجد وقادة الركب وكوكبة المجد والفخار. ولا يوقف سعينا نحو التطور والتميز وتحقيق أهداف رؤيتنا الطموحة، واقتصادنا المزدهر ومجتمعنا المحلي المنتج. وختاما سارعي للمجد والعليا يا وطن الشموخ ونخلة الإباء.

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