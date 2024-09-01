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Iphone الجديد يطل الأسبوع المقبل

9/1/2024 11:56:51 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة ((أبل)) الكشف عن الجيل الجديد من هاتفها الذكي في احتفال يقام بمقر رئاستها في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم 9 سبتمبر الحالي.
عادةً ما تكشف ((أبل)) عن الجيل الجديد من آيفون في سبتمبر من كل عام. كما يُتوقع الكشف عن الجيل الجديد من الساعة الذكية ((أبل ووتش)) خلال الاحتفال.
وعلى عكس الكثير من الشركات المنافسة، تشتهر ((أبل)) بالمحافظة على سرية خصائص الجيل الجديد من أي جهاز تنتجه.
على الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع سيطرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على خصائص الهاتف المنتظر ((آيفون 16)).
ومن الناحية التقليدية، فإن الهواتف الجديدة تكون مجهزة برقائق أسرع وكاميرا أفضل وتحديثات أخرى.
وبحسب المعلومات التي نشرتها وكالة ((بلومبرغ)) للأنباء، فإنه لا يوجد تغيير كبير في تصميم الجيل الجديد من الهاتف الذكي، في حين يمكن إضافة شاشات أكبر للفئة الأغلى، وهي ((آيفون 16 برو)).
في الوقت نفسه، تحدثت تقارير عن إضافة زر غلق تقليدي للكاميرا. وعلى الرغم من التقارير الذي تحدثت عن اعتزام ((أبل)) تزويد أجهزتها الجديدة بالمزيد من خصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة، فإنها لن تطرح بعضها في الأجهزة التي ستباع في الاتحاد الأوروبي بالبداية.

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