Iphone الجديد يطل الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Al Watan)
تعتزم شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة ((أبل)) الكشف عن الجيل الجديد من هاتفها الذكي في احتفال يقام بمقر رئاستها في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم 9 سبتمبر الحالي.
عادةً ما تكشف ((أبل)) عن الجيل الجديد من آيفون في سبتمبر من كل عام. كما يُتوقع الكشف عن الجيل الجديد من الساعة الذكية ((أبل ووتش)) خلال الاحتفال.
وعلى عكس الكثير من الشركات المنافسة، تشتهر ((أبل)) بالمحافظة على سرية خصائص الجيل الجديد من أي جهاز تنتجه.
على الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع سيطرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على خصائص الهاتف المنتظر ((آيفون 16)).
ومن الناحية التقليدية، فإن الهواتف الجديدة تكون مجهزة برقائق أسرع وكاميرا أفضل وتحديثات أخرى.
وبحسب المعلومات التي نشرتها وكالة ((بلومبرغ)) للأنباء، فإنه لا يوجد تغيير كبير في تصميم الجيل الجديد من الهاتف الذكي، في حين يمكن إضافة شاشات أكبر للفئة الأغلى، وهي ((آيفون 16 برو)).
في الوقت نفسه، تحدثت تقارير عن إضافة زر غلق تقليدي للكاميرا. وعلى الرغم من التقارير الذي تحدثت عن اعتزام ((أبل)) تزويد أجهزتها الجديدة بالمزيد من خصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة، فإنها لن تطرح بعضها في الأجهزة التي ستباع في الاتحاد الأوروبي بالبداية.
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