قناع ذكي يحلل الأنفاس

(MENAFN
- Al Watan)
ابتكر العلماء ((قناعًا ذكيًا)) يمكنه تحليل أنفاس مرتديه، واكتشاف علامات المرض، ويأمل العلماء أن يوفر الجهاز، الذي يمكنه نقل
بياناته إلى تطبيق عبر البلوتوث، طريقة ميسورة التكلفة ومريحة لالتقاط وتحليل المؤشرات الحيوية، المتعلقة بالعمليات التنفسية والأيضية على الفور.
وذكر العلماء أن القناع لديه القدرة على تحسين الجهود المبذولة لتشخيص حالات مثل أمراض الرئة في وقت مبكر، ومراقبة الحالات، ودعم خطط العلاج المصممة خصيصًا.
وقال البروفيسور وي جاو، المؤلف الرئيسي للبحث، من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: ((يمكن للقناع الذي قمنا بتقييمه في هذا العمل مراقبة حالات الكلى، وكذلك التهاب الشعب الهوائية في مرض الانسداد الرئوي المزمن، والربو في نفس الوقت))، وأفاد الفريق في الورقة البحثية المنشورة في مجلة ((ساينس)) أن القناع قدم بديلاً غير جراحي لفحوصات الدم لإدارة أمراض الكلى، ومراقبة التمثيل الغذائي للبروتين الشخصي.
وأضاف البروفيسور جاو: ((يمكن ارتداء هذا القناع أثناء ممارسة الأنشطة اليومية، في النهار والليل، حيث يوفر مراقبة صحية شخصية مستمرة، في الوقت الفعلي، وفي المنزل دون الحاجة إلى زيارة المستشفى)).
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