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الألياف والكالسيوم يقيان من السرطان

9/1/2024 11:56:50 PM
(MENAFN- Al Watan) سلطت دراسة ضخمة الضوء على مجموعات غذائية يمكن أن توفر حماية مهمة من السرطان، وفق ((ديلي ميل)). ويشجع الباحثون على تناول المزيد من الألياف الموجودة في الأطعمة، مثل الشوفان والفاصوليا، وكذلك الكالسيوم الموجود في الزبادي وحليب البقر والسردين.
وقدرت الدراسة الجديدة أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف والكالسيوم والخضراوات مسؤولة عن زهاء 35% من حالات سرطان القولون في الولايات المتحدة.
ودرس الباحثون عوامل الخطر المعروفة، مثل التدخين والإشعاع والسمنة، وتبيّن أن التدخين هو عامل الخطر الأكثر شيوعا لجميع أشكال السرطان، ولكن النظام الغذائي ارتبط بحالة واحدة من كل 20 حالة بشكل عام.

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