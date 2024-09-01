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الرياض تستضيف غدا النسختين الأولى من معرض Saudi Warehousing & Logistics Expo ومعرض Saudi Wood Expo

9/1/2024 11:56:50 PM
(MENAFN- Al Watan) يصادف يوم غد الافتتاح الكبير للنسخة الأولى من معرض Saudi Warehousing & Logistics Expo، وهو أكبر حدث لسلسلة التوريد والتخزين والخدمات اللوجستية في المملكة، ومعرض Saudi Wood expo الحدث الأكبر في قطاع الأخشاب والذي يستمر حتى 4 سبتمبر 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. مع وصول حالة الترقب إلى ذروتها، يستعد أكثر من 11000 زائر متحصص لاستكشاف عدد كبير من الابتكارات والتقنيات المتطورة والمنتجات والخدمات وفرص التواصل.
بمجرد فتح الأبواب، سيكشف معرض Saudi Warehousing & Logistics Expo الذي سيقام في موقع مشترك مع معرض Saudi Wood Expo، النقاب عن أهم النقاط البارزة التي لا يمكن تفويتها.
حفل الافتتاح
سيفتتح رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية حسن الحويزي، الحدث بعد حفل قص الشريط.
إطلاق المنتجات
ستطلق Smartlog الإسبانية نظام AutoStors، وهو نظام آلي متقدم للتخزين وإعداد الطلبات مبني على تصميم مكعب ويحسن مهام التخزين والانتقاء، مما يزيد من كفاءة المستودعات واستخدامها. وستطلق شركة Logigates الشركة العارضة الأخرى Robo Mena 6D، الذراع الروبوتية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي للشركة والمصنوعة محلياً. وستطلق شركة "أتمتة" التي تتخذ من جدة مقراً لها روبوت "MIR Robot"، الذي يعزز الإنتاجية والسلامة، ويقلل من المهل الزمنية، ويتعامل مع ما يصل إلى 250 كجم في المساحات الضيقة ومثالي للبيئات الصعبة.
عروض حية مباشرة
ستعرض مجموعة E80 Group الإيطالية المزودة للحلول اللوجستية الداخلية حلولها المبتكرة للبرامج والأجهزة، المصممة لدمج المصانع ومراكز التوزيع وأتمتتها بالكامل. ستقدم شركة صدر اللوجستية، الشركة الرائدة في مجال التصنيع والخدمات اللوجستية وحلول التخزين الحديثة، أنظمة التخزين الفريدة والمنتجات المعدنية.
القمة اللوجستية السعودية
سيستضيف معرض Saudi Warehousing & Logistics Expo الدورة الافتتاحية للقمة السعودية للخدمات اللوجستية، مما يقود قيادة الفكر من خلال توحيد قادة سلسلة التوريد والتخزين والخدمات اللوجستية لمناقشة مستقبل الصناعة. وسيتحدث في القمة متحدثون رفيعو المستوى من شركة البحر الأحمر الدولية، وأمازون، وبن داود القابضة، والبريد السعودي، وشركة أجيكس، ومشاريع الترفيه السعودية (سيفين)، وشركة اليمامة القابضة، وأبونيان القابضة، وشركة دي إتش إل جلوبال فورواردينج السعودية، وشركة دي إس في، من بين شركات أخرى.
دردشات "هلا"
ستقود دردشات هلا "هلا شات" جلسات توعية تركز على الاستدامة والرقمنة والأتمتة في سلسلة التوريد والتخزين والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى صناعات الأخشاب والأعمال الخشبية. ستعرض هذه الجلسات سيناريوهات الأعمال ودراسات الحالة التي يقدمها كبار مزودي الحلول. ستتضمن الجلسات مناقشات حول مواضيع مهمة تقدمها شركات بارزة مثل الابتكار والأتمتة في التخزين من قبل سويس لوج الشرق الأوسط، ونشر الذكاء الاصطناعي المولّد في التعبئة والتغليف من قبل V3iT Consulting والعامل البشري في عصر الأتمتة من قبل سافوي الشرق الأوسط.
منطقة حرفيي الأخشاب
في معرض Saudi Wood Expo، سيجد عشاق الخشب ومصممو الديكور الداخلي قطعاً فريدة من نوعها للأعمال الخشبية وعروضاً حية من قبل الحرفيين السعوديين، بما في ذلك وجدان الجهوري، فنانة بصرية مقيمة في الرياض، وعبد الله السيلاني، فنان نحت على الخشب، من بين آخرين.
Wood U Do It؟
يمكن للزوار عرض مهاراتهم في الحفر في مسابقة مدتها 1 دقيقة في معرض Saudi Wood Expo. الهدف هو حفر أكبر عدد ممكن من البراغي في لوح خشبي، مع عد البراغي المحفورة بالكامل والنظيفة فقط. سيتم الإعلان عن الفائزين كل يوم، الذين يقومون بحفر أكبر عدد من البراغي، في نهاية كل يوم من أيام الحدث والحصول على قسيمة بقيمة 500 ريال سعودي.
يقام معرض Saudi Warehousing & Logistics Expo ومعرض Saudi Wood Expo في موقع مشترك في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر 2024 في الرياض. الحدث مجاني للحضور للمتخصصين في هذا المجال. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

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