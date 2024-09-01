Ejari تفوز بالنسخة الرابعة من مسابقة كي بي إم جي للابتكار التقني 2024

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية في السعودية، عن فوز إيجاري (Ejari) في المسابقة العالمية للابتكار التقني بنسختها الرابعة على مستوى المملكة والتي جرت في المكتب الرئيسي في الرياض يوم 28 أغسطس2024؛ بهدف تمكين رواد الأعمال واكتشاف مشاريعهم المبتكرة في المجال التقني.
تقدم "إيجاري"، خدمة: استأجر الآن وادفع لاحقاً للعقارات السكنية؛ بهدف تسهيل وصول المستأجرين إلى العقارات ومنحهم مرونة في إدارة مدفوعاتهم بقيمة تتجاوز إلى 50 مليار ريال، بحيث يتم دفع 70 % من قيمة الإيجار على أساس سنوي، أو نصف سنوي.
وفي هذا السياق، علق يزيد الشامسي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ إيجاري: "نحن فخورون بهذا التقدير من كي بي إم جي ، حيث إنَّ هذه المنصة الرائدة تعمل على جعل استئجار العقارات ميسور التكلفة و أكثر مرونة من خلال تحويل الإيجار السنوي إلى نفقات شهرية يمكن إدارتها بشكل أمثل، من خلال تقليل العبء المالي المرتبط بالانتقال، كما تعزز منصة "إيجاري"، إمكانية الوصول إلى المستأجر وتمكين الملاك من الحصول على المدفوعات المقدمة؛ وهو ما يساعدهم في تأجير عقاراتهم لفترة أطول والحفاظ على المستأجرين، وهو ما سيغير النظام الإيجاري في المملكة العربية السعودية".
وستمثل "إيجاري"، المملكة العربية السعودية في التصفيات النهائية من المسابقة العالمية والتي سوف تنعقد في نوفمبر القادم على هامش مؤتمر ((قمة الويب - 2024)) بالعاصمة البرتغالية
وشهدت المسابقة في هذه النسخة منافسة قوية بين مجموعة من رواد الأعمال والمبتكرين في مختلف القطاعات والذين يمتلكون المشاريع التي من شأنها الدفع بهم ليصبحوا قادة قطاعاتهم في الغد، وقد أشادت لجنة التحكيم بجهود "إيجاري"، مجال التقنية المالية " فنتك "، خلال النسخة الأقوى من المسابقة، حيث تضمنت القائمة النهائية مشاركين مميزين وهم: Amplifaihealth”" وأريبArib"،و"Ivvest"و"KABI"،و"Reachware"،وسديم"Sadeem"،و”SuperCommerce"، والذين تمَّ اختيارهم من بين أكثر من 100 متقدمٍ مؤهلٍ.
كما تم منح جميع المتأهلين للتصفيات النهائية فرصة لعرض مشاريعهم أمام لجان التحكيم، ويتبعها جلسة أسئلة وأجوبة قصيرة بناءً على ماتراه لجنة التحكيم، وقد ضمت لجنة التحكيم الشريك المدير لـ 500 Global أمل دخان ، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Space The عمر الشبعان، بالإضافة إلى خبراء كي بي إم جي للاستشارات المهنية الدكتور سامر عبد الله رئيس قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومظهر حسين رئيس قطاع استشارات مركز الامتياز وحلول البيانات والذكاء الاصطناعي.
وقد تمَّ اختيار الفائز بناء على ستة معايير رئيسة، وهي: إحداث التغيير والابتكار، واستهداف السوق ، وجذب العملاء وحجم الطلب وحلول التسويق، والإمكانات المستقبلية، وخطة التطور والتوسع، وقد أشادت لجنة التحكيم بالنهج المبتكر لمنصة إيجاري .
وتعليقًا على الإعلان، قال الدكتور سامر عبد الله رئيس قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في كي بي إم جي للاستشارات المهنية ورئيس لجنة التحكيم: "نحرص في كي بي إم جي على دعم رواد الأعمال والمبتكرين في هذا المجال التقنب، ونرى أن هذه المسابقة هي فرصة لا تعوض لأي رائد أعمال يطمح لتوسيع أعماله وتنميتها، وبأن يصبح من رواد القطاعات المغييرين في المستقبل."
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