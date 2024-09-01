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Ejari تفوز بالنسخة الرابعة من مسابقة كي بي إم جي للابتكار التقني 2024

9/1/2024 11:56:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية في السعودية، عن فوز إيجاري (Ejari) في المسابقة العالمية للابتكار التقني بنسختها الرابعة على مستوى المملكة والتي جرت في المكتب الرئيسي في الرياض يوم 28 أغسطس2024؛ بهدف تمكين رواد الأعمال واكتشاف مشاريعهم المبتكرة في المجال التقني.
تقدم "إيجاري"، خدمة: استأجر الآن وادفع لاحقاً للعقارات السكنية؛ بهدف تسهيل وصول المستأجرين إلى العقارات ومنحهم مرونة في إدارة مدفوعاتهم بقيمة تتجاوز إلى 50 مليار ريال، بحيث يتم دفع 70 % من قيمة الإيجار على أساس سنوي، أو نصف سنوي.
وفي هذا السياق، علق يزيد الشامسي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ إيجاري: "نحن فخورون بهذا التقدير من كي بي إم جي ، حيث إنَّ هذه المنصة الرائدة تعمل على جعل استئجار العقارات ميسور التكلفة و أكثر مرونة من خلال تحويل الإيجار السنوي إلى نفقات شهرية يمكن إدارتها بشكل أمثل، من خلال تقليل العبء المالي المرتبط بالانتقال، كما تعزز منصة "إيجاري"، إمكانية الوصول إلى المستأجر وتمكين الملاك من الحصول على المدفوعات المقدمة؛ وهو ما يساعدهم في تأجير عقاراتهم لفترة أطول والحفاظ على المستأجرين، وهو ما سيغير النظام الإيجاري في المملكة العربية السعودية".
وستمثل "إيجاري"، المملكة العربية السعودية في التصفيات النهائية من المسابقة العالمية والتي سوف تنعقد في نوفمبر القادم على هامش مؤتمر ((قمة الويب - 2024)) بالعاصمة البرتغالية

وشهدت المسابقة في هذه النسخة منافسة قوية بين مجموعة من رواد الأعمال والمبتكرين في مختلف القطاعات والذين يمتلكون المشاريع التي من شأنها الدفع بهم ليصبحوا قادة قطاعاتهم في الغد، وقد أشادت لجنة التحكيم بجهود "إيجاري"، مجال التقنية المالية " فنتك "، خلال النسخة الأقوى من المسابقة، حيث تضمنت القائمة النهائية مشاركين مميزين وهم: Amplifaihealth”" وأريبArib"،و"Ivvest"و"KABI"،و"Reachware"،وسديم"Sadeem"،و”SuperCommerce"، والذين تمَّ اختيارهم من بين أكثر من 100 متقدمٍ مؤهلٍ.
كما تم منح جميع المتأهلين للتصفيات النهائية فرصة لعرض مشاريعهم أمام لجان التحكيم، ويتبعها جلسة أسئلة وأجوبة قصيرة بناءً على ماتراه لجنة التحكيم، وقد ضمت لجنة التحكيم الشريك المدير لـ 500 Global أمل دخان ، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Space The عمر الشبعان، بالإضافة إلى خبراء كي بي إم جي للاستشارات المهنية الدكتور سامر عبد الله رئيس قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومظهر حسين رئيس قطاع استشارات مركز الامتياز وحلول البيانات والذكاء الاصطناعي.
وقد تمَّ اختيار الفائز بناء على ستة معايير رئيسة، وهي: إحداث التغيير والابتكار، واستهداف السوق ، وجذب العملاء وحجم الطلب وحلول التسويق، والإمكانات المستقبلية، وخطة التطور والتوسع، وقد أشادت لجنة التحكيم بالنهج المبتكر لمنصة إيجاري .
وتعليقًا على الإعلان، قال الدكتور سامر عبد الله رئيس قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في كي بي إم جي للاستشارات المهنية ورئيس لجنة التحكيم: "نحرص في كي بي إم جي على دعم رواد الأعمال والمبتكرين في هذا المجال التقنب، ونرى أن هذه المسابقة هي فرصة لا تعوض لأي رائد أعمال يطمح لتوسيع أعماله وتنميتها، وبأن يصبح من رواد القطاعات المغييرين في المستقبل."

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